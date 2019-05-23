Husiler: Suudi Arabistan'ın Patriot sistemini vurduk

Yemen'deki Husiler'e ait TV kanalı "Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'ndaki Patriot hava savunma sistemini vurduk" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
Husiler; Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'ndaki Patriot hava savunma sistemini vurduklarını duyurdu.
Yemen'deki Husiler'e ait TV kanalı "Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'ndaki Patriot hava savunma sistemini vurduk" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.