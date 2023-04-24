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Dünya

'Hz İsa'ya kavuşmak' için ölüm orucu: Kenya'da papazın vaadi 73 can aldı

Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısının 73'e çıktığı bildirildi. Ulusal basınında çıkan haberlerde, Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti.

23:31 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Kenya'da ölüm orucu tutanların cesetleri ormanlık alandan toplanıyor.

Kenya'da ölüm orucu tutanların cesetleri ormanlık alandan toplanıyor.

Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Malindi Emniyet Müdürü Charles Kamau, yaptığı açıklamada, cesetlerin Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunduğunu belirtti. Kamau, cansız bedenlerinin çoğunun toplu mezardan çıkarıldığını aktararak olaya ilişkin üç kişinin daha gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan Kenya Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, 112 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Ulusal basınında çıkan haberlerde, Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen dört kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ormanlık alanın tamamının kapatıldığını ve "suç mahalli" olarak ilan edildiğini söylemişti.

Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etmişti.



#Kenya
#Hz İsa
#Ölüm Orucu
26 dakika önce
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