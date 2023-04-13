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Dünya

Kenya'da kuraklık dört milyon kişiyi tehdit ediyor: Beş yaşın altında 970 binden fazla çocuk tehlike altında

Kenya'da kuraklık nedeniyle 4 milyona yakın insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi. Başlayan yağışlara rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde hala insanların gıdaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kabine Sekreteri Rebecca Miano, "Kuraklığın yarattığı zorluklarla mücadele etmek ve daha iyi bir duruma erişmek için yardım kuruluşlarından ve hayırseverlerden kaynaklarını sürdürmelerini rica ediyorum." şeklinde konuştu. Miano, ülkede 5 yaş altı 970 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

19:37 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Arşiv.

Arşiv.

Kenya hükûmetinin Doğu Afrika Topluluğu'ndan sorumlu Kabine Sekreteri Rebecca Miano, yaptığı açıklamada, ülkede kuraklığın gıdaya ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Başlayan yağışlara rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde hala insanların gıdaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Miano, "
Yağmur mevsiminin başlaması çok sevindirici olsa da gıda güvenliği sorunlarını bir anda çözmüyor. Kuraklığın yarattığı zorluklarla mücadele etmek ve daha iyi bir duruma erişmek için yardım kuruluşlarından ve hayırseverlerden kaynaklarını sürdürmelerini rica ediyoru
m." ifadesini kullandı.
Miano,
ülkede 4 milyona yakın insanın kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 5 yaş altı 970 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tehlikes
i altında olduğunu bildirdi.
142 binden fazla hamile ve emziren annenin tedavi edici beslenmeye ihtiyaç duyduğunu bilgisini paylaşan Miano, "Ül
kede 3 milyon 600 bin kişi insanı krizle karşı karşıya. Bunların 800 bini ise acil durum aşamasında.
" değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.


Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi
Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi

Afrika son 40 yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Kuraklık nedeniyle gıda ve temiz su sorunu Somali'de nüfusun büyük çoğunluğunun açlık sınırının altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporda, Somali'de devam eden gıda sorunu nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişinin yetersiz beslendiği bildirildi. BM'nin hazırladığı veriler akıllara G20 zirvesi öncesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini getirdi. Erdoğan, "Somali başta olmak üzere Afrika’da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor.” diyerek Tahıl Koridorunun önemini dile getirmiş ve BM Genel Sekreteri Guterres'e "Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim" demişti.


#Kenya
#Kuraklık
#Gıda Krizi
#Rebecca Miano
41 dakika önce
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