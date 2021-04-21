İç savaştan yorgun düşen Yemenliler ramazanda artan insani yardımlar sayesinde rahat nefes alıyor

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, ülkede nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya muhtaç.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de ramazan ayında hızlanan insani yardım faaliyetleri, iç savaş yorgunu yoksul halkın bir nebze olsun ferahlamasını sağlıyor.

Yemen'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, ülkede nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya muhtaç.

İç savaştan yorgun düşen Yemenliler iyilik, paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı ramazanda insani yardım faaliyetleriyle rahat bir "nefes" alıyor.

Yemenli Selva es-Sari de nüfusun yoğunlukta olduğu başkent Sana'da insani yardım girişimlerine öncülük eden kadın aktivistlerden biri. Sari, mübarek ayda başlatılan "İnsani Yardım ve Kalkınma İçin İyilik Mesajı" girişimiyle ihtiyaç sahiplerine elini uzatıyor.

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Sari, yaptığı açıklamada, ramazan ayının "iyilik ve cömertlik ayı" olduğunu hatırlatarak, bu mübarek ayı, "Hazreti Muhammed'i örnek alan hayır sahibi kişilerin, iyilik ve cömertlikte yarıştığı büyük bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Sari, ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, hastalara, geliri olmayan kadınlara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Bu girişim bünyesinde birtakım insani yardımlar düzenlediklerini ifade eden Sari, şunları söyledi:

"Yardıma muhtaç kişilere erzak ve iftar yemeği dağıtıyoruz. Ramazan sonunda da bayramlık dağıtımı yapacağız. Öte yandan küçük kalkınma projelerimiz de mevcut. Bazı ailelere iş fırsatı olması ve geçimlerini temin etmelerine katkı sağlamak amacıyla dikiş makinası ve motosiklet yardımında bulunacağız. Bu şekilde savaşın getirdiği büyük zorluklarla mücadele eden yoksul ailelere bir nebze de olsa destek olmaya çalışacağız."

Bu dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ramazan ayıyla sınırlı kalmaması temennisinde bulunan Sari, "Eğer şu ramazan ruhuyla yılın 6 ayı çalışsak yardım dağıtmak için ne bir muhtaç ne de hasta bulacağız." diye konuştu.

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İnsani girişimler Yemen halkının acılarını hafifletiyor

Yemenli aktivist Abdulfettah Ahmed el-Hamadi de iç savaş nedeniyle ülkede olağanüstü durumları yaşandığını, maaşların kesildiğini, ekonomik durumun çok kötüye gittiğini, yoksulluk ve hastalığın arttığını hatırlattı.

Ülkede zor şartlar altında başlatılan bu insani girişimlerin, Yemen halkının acılarını hafiflettiğine işaret eden Hamadi, "Ramazan ayında sivil toplum kuruluşlarının bir çoğu aktif çalışıyor. İnsani yardım yürüten her dernek ve kuruluşun çeşitli finansman kaynakları ve sponsorları var. Öte yandan bireysel olarak hayır yapan kişiler de mevcut. Bazı tüccarlar zekatını gıda maddeleri üzerinden verirken kimisi iftarlık olarak veriyor. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Kendisinin de bu çorbada tuzunun olmasını istediğini söyleyen Hamadi, bir grup arkadaşıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "İyiliğin Parmak İzi" adlı bir girişim başlattıklarını anlattı.

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Herkes el verirse bu zincir tamamlanır

İki yıldır ramazan aylarında başkent Sana ve diğer illerdeki muhtaç ailelere gıda kolileri dağıttıklarını dile getiren Hamadi, kolilerde un, pirinç, sıvı yağ, şeker, hurma, salça, hazır çorba ve makarna gibi ürünlerin olduğu bilgisini verdi.

Hamadi, "Herkes kendi komşusunu gözetir, üzerine düşen görevi yerine getirir ve yardımlara el verirse, bu zincir bir şekilde tamamlanır. Böylece Yemen halkının büyük bir çoğunluğunun yaşadığı sıkıntıları nispeten çözmüş oluruz." ifadelerini kullandı.

Yemen'in en kalabalık nüfusuna sahip Taiz ilinde ikamet eden yardım gönüllüsü Amir Abdullah da bölgedeki yoksullara uzanan yardım elinin, ramazan ayı boyunca daha aktif hale geldiğini aktardı.

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Abdullah, Taiz'in büyük bir insanlık krizinin içinde olduğunu, Husilerin yıllardır uyguladığı ablukanın bu krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Mübarek ay vesilesiyle yoksul ailelere yapılan gıda veya nakdi yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak yer aldıklarını anlatan Abdullah, "Bazı genç arkadaşlarla hayır sahiplerinden, maddi durumu iyi olan kişilerden bağışlar topluyor ve yoksullara ulaştırıyoruz. Gıda kolileri dağıtıyoruz." diye konuştu.

Ramazan ayı sonunda da fakir ailelere bayramlık kıyafet dağıtacaklarını belirten Abdullah, son iki yıldır ramazanda gönüllü çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.