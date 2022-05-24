Dünya İçişleri Bakanı Soylu Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
AVRUPA

İçişleri Bakanı Soylu Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Süleyman Soylu, Hollandalı mevkidaşını, yeni atandığı görevinden dolayı tebriklerini iletti.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İki bakanlık arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Soylu, iki ülkenin güvenlik konularından sorumlu bakanlıkları arasında geçen yıl başlatılan stratejik iş birliği mekanizması ve hazırlanan ortak eylem planını hatırlattı.

Soylu, stratejik iş birliği mekanizması ve hazırlanan ortak eylem planı vasıtasıyla, iki ülkede terörizm, narkotik suçlar, siber suçlar ve organize suçlarla mücadele alanlarında daha güçlü, verimli ve somut iş birliğinin bölgesel ve küresel meselelerin ortak çözümünün önemine değindi.

Görüşmede, uyuşturucu ile mücadelede ortak çalışmanın önemine de vurgu yapılırken, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele ve insani yardımlar konuları da ele alındı.

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