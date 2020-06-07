İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı: Yaşanan dramı gözlerimle gördüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm...

Onlar da insan, biz de insan.



Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce...



Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim.



Şükürler olsun... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 7, 2020

Soylu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah'ım iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun."