Dünya İdlibde göç yolundaki ailelere acil yardım paketi Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 100 bini aştı
ORTADOĞU

İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi: Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 100 bini aştı

Esed rejiminin bombardımanları nedeniyle İdlib'in güney kırsalından Türkiye-Suriye sınırındaki bölgelere doğru göç eden sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, son bir haftada İdlib’in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 100 bini aştığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Rejim ve İranlı yabancı terörist gruplar yerleşimlere yoğun hava saldırısı düzenliyor.
Rejim ve İranlı yabancı terörist gruplar yerleşimlere yoğun hava saldırısı düzenliyor.

Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalından bombardıman nedeniyle Türkiye-Suriye sınırındaki bölgelere doğru göç eden sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı.

İdlib'in güneyinden kuzeyine göç eden sivillere yardım dağıtıldı.

Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 100 bini aştı

  • İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, son bir haftada İdlib’in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 100 bini aştığını söyledi.

Acil yardım paketleri sivillere ulaştırıldı.

Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını ifade eden Tosun, "İdlib şehrinin güneyi özellikle Maarratünnuman ilçesi ve kırsalındaki çeşitli noktalarda bombardıman nedeniyle göç yoluna düşen aileler için hazırlamış olduğumuz acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor." diye konuştu.

Yetkililer sivil halk için yardım çağrısında bulundu.

Tosun, saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına göç eden aileler için yardım çağrısında bulundu.

Yoğun hava saldırıları düzenleniyor

Esed rejimi, İranlı milisler ve Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde özellikle Maarratünnuman ile Serakib kent merkezleri ile kırsalındaki yerleşimlere yoğun hava saldırısı düzenliyor. Rejim ve İranlı yabancı terörist gruplar, karadan başlattığı operasyon sonucunda yaklaşık 15 yerleşimi ele geçirmişti.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
DÜNYA
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya açıklaması: Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Yılın son derbisiFenerbahçenin

Yılın son derbisi
Fenerbahçe'nin

​Sarı lacivertliler sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
İdlibden yeni göç dalgası

İdlib'den yeni göç dalgası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.
4 terörist teslim oldu

4 terörist teslim oldu

​İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'lı 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
"Mutabakat zaptı imzalama hakkı yok"

"Mutabakat zaptı imzalama hakkı yok"

​Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Libya'daki sözde yönetimle görüştü.
Kürtaj bizden çok<br>Batı'da tartışılıyor

Kürtaj bizden çok
Batı'da tartışılıyor

Prof. Dr. M. İhsan Karaman tıbbi konularda fetva tartışmaları hakkında konuştu.
Türkiye'de ilk defa yapıldı

Türkiye'de ilk defa yapıldı

Şekil değiştirebiliyor, başarıyla uçuruldu.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Vazgeçersek bize kıyı bırakmayacaklar

Vazgeçersek bize kıyı bırakmayacaklar

​Erdoğan, Pirireis'in havuza çekilme töreninde konuştu.

İstanbul'da <br>korkutan görüntü

İstanbul'da
korkutan görüntü

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu.
Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da da fırtına yarın etkisini kaybedecek.
Fırat'ın batısına kaydırılıyor

Fırat'ın batısına kaydırılıyor

​30 araçlık konvoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hareket etti.
Nefes kesen son

Nefes kesen son

​Lider Sivasspor, 1 puanı son dakikada kurtardı.
'İhracat treni' <br>yola çıkıyor

'İhracat treni'
yola çıkıyor

Farklı sektördeki ürünlerin yer aldığı tren Çin'e gidecek.
Katliamın kanıtı<br>işte bu mezarlık

Katliamın kanıtı
işte bu mezarlık

​Srebrenitsa annesi, Nobel Ödüllü yazara tepki gösterdi.
25 bin<br>sivil daha göç etti

25 bin
sivil daha göç etti

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların saldırıları devam ediyor.
4 saatte kontrol altına alındı

4 saatte kontrol altına alındı

Uludağ'daki yangına ekipler güçlükle müdahale etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.