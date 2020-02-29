Dünya İdlibde tarihe geçecek operasyon SİHAlar nasıl bu kadar etkin kullanılabildi?
ORTADOĞU

İdlib'de tarihe geçecek operasyon: SİHA'lar nasıl bu kadar etkin kullanılabildi?

İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de SİHA fırtınası estirdi. Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar SİHA'lar ile çok sayıda rejim askeri ve zırhlı aracı imha edildi. SİHA'ların özellikle Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği görüntüler dünya basınında da büyük ilgi gördü. Peki, SİHA'lar nasıl bu kadar etkin ve başarılı operasyonlar yürütebildi? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Hem SİHA'larımız hem hassas güdümlü mühimmatlarımız hem de elektronik harp kabiliyetimiz bir araya gelerek bu başarıyı getirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
SİHA'lar 200'den fazla rejim hedefini imha etti.
SİHA'lar 200'den fazla rejim hedefini imha etti.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri harekat başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, 200'den fazla rejim hedefinin vurulduğu görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. 200'den fazla hedefin ağır şekilde vurulduğu SİHA operasyonunda en dikkat çeken görüntü, Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22) hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ilişkindi.

  • Uluslararası savunma sanayi alanındaki hesaplar söz konusu operasyondan övgüyle bahsederek, 'İsrail'den sonra bunu yapabilen ikinci ülkenin Türkiye olduğuna' dikkat çekti.

Yeni Şafak, herkesin merak ettiği, "İdlib'de SİHA'lar nasıl bu kadar başarılı bir operasyon yürütebildi?" sorusunu Savunma Politikaları Analisti Turan Oğuz'a sordu.

Türkiye'nin ilk kez SİHA'ları konvansiyonel bir güce karşı bu yoğunlukta kullandığına dikkat çeken Oğuz, "Eskiden hükümet olmuş bu konvansiyonel gücün büyük bir envanteri var. Yüzlerce zırhlı araç ve hedef vardı. Rusya ile bir anlaşmazlık neticesinde savaş uçaklarımızı Suriye hava sahasına sokmadık ama gerekli önlemleri aldıktan sonra hesaplı bir risk alıp İHA ve SİHA'larımızı sokmakta sakınca görmedik. Bu nedenle harekatın bu zamana kadarki kısmının yıldızı S/İHA'lar oldu" diye konuştu.

SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
OYNAT 00:00
SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.

SİHA'ların vuruş hassasiyeti konusunda da bir üst noktaya ulaştığını belirten Oğuz, şöyle devam etti

    "Vuruş hassasiyeti çok gelişmiş ve çok farklı harp başlıkları taşıyabilen lazer arayıcı başlıklı mini akıllı mühimmat, Roketsan MAM-L'yi yaptık. 22 kilogramlık motoru bile olmayan bir süzülen mühimmatla rahatlıkla tank imha ediyoruz. Bu inanılır gibi değil. Bu görevi tanksavar kullanarak icra etmeye kalksanız aylar alacak bir süreç gerekir ve nihayetinde her tanka da bu kadar yaklaşamazsınız. 70'in üzerinde tank, onlarca obüs, zırhlı taşıyıcı araçlar vb. her şeyi vurabiliyoruz. Farkındaysanız, ebat olarak vurulması zor olan küçük araçlar bile rahatlıkla vurabiliyor. Videolarda neredeyse 1 metrenin altında sapmalara şahit olduk. Aslında SİHA'lar taşıyıcı platform, ana oyuncu ise mühimmat. MAM-L'lerde en yeni reaktif zırhlı tankları imha edebilecek tandem başlık da var. Termobarik başlık da var. Yüksek infilaklı parçacık etkili başlık da var. Böylece MAM-L'yi ağır zırhlı tank için de 5-10 düşmanın toplandığı yer için de kullanabiliyoruz."

SİHA'lar Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda da aktif şekilde kullanılıyor.

"SİHA'LAR RAHATLIKLA GÖREV YAPABİLİYOR"

Düşman hava savunma sistemlerinin yer aldığı alanlarda SİHA'ların görev yapmasının kolay olmadığını vurgulayan Oğuz, "TSK, muhtemelen İdlib sahasında elektronik karıştırma ve köreltme yöntemleri de uyguluyor. Ayrıca Pantsir S-1 ve BUK-M2 hava savunma sistemlerinin vurulmasıyla harekat bölgesinde var olan tüm sistemler elimine edilip ondan sonra hava savunma tehdidi kalmadığı için bu SİHA'lar rahatlıkla görev yapıyor da olabilirler" ifadelerini kullandı.

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar bombardımana tuttu
OYNAT 02:09
Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar bombardımana tuttu
Rejimin hain saldırısının ardından Türk ordusu, sabaha kadar rejim hedeflerini ağır bombardımana tuttu. İnsansız Hava Araçları'ndan alınan görüntülerde, Suriye rejiminin ve rejime bağlı güçlerin atış destek unsurlarının ve hareketli unsurların vurulduğu görüntüler kaydedildi.

"Hem SİHA'larımız hem hassas güdümlü mühimmatlarımız hem de elektronik harp kabiliyetimiz bir araya gelerek bu başarıyı getirdi" diyen Oğuz şu ifadelere yer verdi:

    "Bu seviyede bir elektronik harp kabiliyeti dünyada sadece 4-5 ülkede var. Pantsir S-1 hava savunma sistemlerini elektronik harp kullanarak vurabildiğini servis eden bir tek İsrail'di. İsrail ordusu, bunu gururla paylaşmıştı zira bu ileri elektronik harp kabiliyeti varlığını gösteriyordu. İsrail o örneklerde uzun menzilli mühimmatla vurdu ama bizim örneğimizde çok yakınına kadar giderek vurduk. Çekim açısının dike yakın olduğu görülüyor. Bu da çok yakınına girildiğini gösteriyor."

TÜRKİYE AKTİF ŞEKİLDE KULLANIYOR

Türkiye'nin elektronik harp sistemlerini son bir yıldır yoğun şekilde kullandığına dikkat çeken Oğuz, "Elektronik harp sistemlerinin bomba gibi bir izi olmaz. Görülmez ve kanıtı yok. Bunun düşman güçlerin yaptıkları telsiz konuşmaları sosyal medyaya ve açık kaynaklara düşünce anlıyoruz. Mesela telsiz konuşmalarında kendi aralarında 'burada hiçbir elektronik şey çalışmıyor' diyorlar. Türkiye demek ki bu hattı çok aktif şekilde kullanıyor. Son 1.5 senedir yoğun şekilde kullanıldığına dair emareleri görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bunları yapabiliyor."

"SİHA'LARIN SATIŞLARINI ARTTIRIR"

"Başarılı operasyon görüntüleri, SİHA'ların satışına yönelik talebi nasıl etki eder?" sorusuna yanıt veren Oğuz, şu ifadelere yer verdi:

    "Savunma sanayisinde bir ürünün satılması için en önemli faktör 'muharebe onaylı' olmasıdır. Bu yayınlanan videolar da ürünlerin uluslararası pazarlama araçlarıdır. Bu şekilde başarılı devam ederse ve Türkiye'nin başarısında önemli bir yer edinirse tüm dünyada satışları daha da artar. Mesela S-400 gerçek bir çatışmada bir füze bile atmadan bu pazarlama yöntemiyle satıldı dünyaya. Demek ki bu tür videolar ve yayınlar çok önemli."

Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?
OYNAT 00:00
Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?
İdlib'de büyük bir askeri hareketlilik söz konusu. Bir tarafta TSK ve muhalifler diğer tarafta Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran.

Peki, Türkiye İdlib'e neden binlerce asker, tank ve zırhlı araç gönderdi? Türkiye Esed rejimle savaşa mı giriyor?

'Neler Oluyor' serisinin dördüncü bölümü ile karşınızdayız.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

SİHA'lar İdlib'de nasıl bu kadar etkin kullanılabildi?
6 terörist öldürüldü

6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon düzenledi.
​Putine önümüzden çekilin dedim

​Putin'e 'önümüzden çekilin' dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluşmasında konuştu.
Yunan askeri <br>aracını taşladılar

Yunan askeri
aracını taşladılar

​Tel örgüleri geçen mültecileri durduramadılar.
Kapıları kapatmayacağız

Kapıları kapatmayacağız

​Erdoğan, sınırdan geçen mülteci sayısını açıkladı.
İran'da <br>korkutan rakamlar

İran'da
korkutan rakamlar

Koronavirüsten ölen ve vaka sayısında büyük artış.
Rusya duyurdu

Rusya duyurdu

Türkiye ile İdlib'de tansiyonu düşürmek için anlaştık.
Savaş sebebi!

Savaş sebebi!

​Rusya ve Esed askerlerimize böyle saldırdı.
Hedef gözeterek ateş açıldı

Hedef gözeterek ateş açıldı

​Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale.
Ruslar bizi sattı durum çok kritik

Ruslar bizi sattı durum çok kritik

​TSK taş üstünde taş bırakmayınca İdlib'deki Hizbullah militanları büyük panik yaşadı.
5 milyon<br>şirket riskte!

5 milyon
şirket riskte!

​1 trilyon doları aşan kayıp yaşanabilir.
NATO'da<br> Yunan vetosu

NATO'da
Yunan vetosu

İdlib için düzenlenen olağanüstü toplantıda Yunanistan'ın derdi başka bir şey çıktı.
Tazminat ödenecek

Tazminat ödenecek

​Deprem bölgesinde görev alanlara sürpriz ödeme.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Moskova<br>yalan söylüyor

Moskova
yalan söylüyor

Skandalın üzerini örtme çabaları dikkati çekiyor.
Geri döneceğim

Geri döneceğim

​İdlib gazisi uzman çavuşun mesajı duygulandırdı.
Sayıları 2 kat arttı

Sayıları 2 kat arttı

Akın akın gelen gruplara ses bombalı müdahale.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.