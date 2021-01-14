Dünya İdlibliler AB Komisyonu Başkanı Leyeni çağırdı Gelin yaşadığımız briket evleri yakından görün
ORTADOĞU

İdlibliler AB Komisyonu Başkanı Leyen'i çağırdı: Gelin yaşadığımız briket evleri yakından görün

Türkiye'nin yaptırdığı briket evlere yerleşen Fatma el Abed; "Allah, Erdoğan'dan razı olsun. Bizi korudu, kolladı, barındırdı. Sayın Leyen, sizi buraya davet ediyoruz. Burada insanların yaşamını görün" dedi. Diğer briket ev sakini Suphi el Abid; "İnşallah AB yetkilileri, Sayın Erdoğan'ın davetini kabul eder de birlikte yerinden edilen insanları ziyarete gelirler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderlerine Suriye'de inşa edilen briket kentleri birlikte gezme teklifinde bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderlerine Suriye'de inşa edilen briket kentleri birlikte gezme teklifinde bulunmuştu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle sığındıkları korunaksız çadırlardan Türkiye'nin yaptırdığı briket evlere yerleştirilen İdlibliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına katılarak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i bölgeye davet etti.

Halep'in güney kırsalındaki evinden göç eden 70 yaşındaki Fatma el Abed, rejimin saldırılarından kaçarak İdlib'deki kamplara sığındığını söyledi.

Abed, "Çadır hayatını Allah kimseye göstermesin. Rüzgar, yağmur, soğuk. Çocukları koruyamıyorduk. Yağmurda eşyalarımız su altında kalıyordu." dedi.

Daha sonra Türkiye'nin yaptırdığı briket evlere yerleştiğini belirten Abed "Allah, Erdoğan'dan razı olsun. Bizi korudu, kolladı, barındırdı. Sayın Leyen sizi buraya davet ediyoruz. Burada insanların yaşamını görün." ifadesini kullandı.

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İlk önce kamplar sonra briket evler

Briket evlerde yaşayan Suphi el Abid de birçok kez göç ettiğini, ilk önce kampa sığındığını, ardından briket evlere yerleştiğini aktardı.

Geçen kış çok büyük çileler çektiğini anlatan Abid, "Dondurucu soğuk, kar, olumsuz hava şartları çok etkindi. Sonrasında yaz ayları da çok sıcak oluyordu." diye konuştu.

Kamplarda çocuklar soğuktan kaçarken astıma yakalanıyor
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Kamplarda çocuklar soğuktan kaçarken astıma yakalanıyor
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillerin, çadırlarını eski elbise, naylon ve plastikleri yakarak ısıtmaya çalışması başta astım ve bronşit olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Çadırla briket evlerin arasında çok büyük farkın bulunduğunu vurgulayan Abid, şunları kaydetti:

"Çadırda yaşam çok zor. Briket evlere geldikten sonra anladık. Temenni ederim ki çadırda yaşayan herkes briket evlere taşınır. Çadırlarda asgari yaşam şartları yok. Sağlık hizmeti yok. İnsanların hayatını kolaylaştıracak hiçbir şey yok. İnşallah AB yetkilileri, Sayın Erdoğan'ın davetini kabul eder de birlikte yerinden edilen insanları ziyarete gelirler."

Briket evlere yerleştirilen Halid Şaar ise "Sayın Leyen ve Recep Tayyip Erdoğan'ı buraya davet ediyoruz. Onların, burada çadırlarda yaşayan sivillerin briket evlere taşınması konusunda yardımcı olmalarını umuyoruz." dedi.

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Erdoğan'dan, Suriye'nin kuzeyindeki briket evleri ziyaret teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmasında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ,Suriye'nin kuzeyinde yapılan briket evleri ziyaret etme teklifinde bulunduğunu dile getirmişti.

AA
Sığınmacılar, çadırlarla briket evler arasında çok büyük farklar olduğunu vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Sayın Ursula von der Leyen'e dedim ki, 'sadece gelmek değil hatta şu anda Suriye'nin kuzeyinde yapmakta olduğumuz briket evleri sizinle beraber gezmek isterim. Göçten sorumlusunuz, göç konusuyla ilgileniyorsunuz, buraları beraber bir görelim ve bu konuda nasıl bir hassasiyet içerisinde olduğumuzu görün.' Çünkü biz kendilerinden söz aldık ve bu briket evler konusunda, ciddi bir sayıyı onların da yapmak istediklerinin sözünü bana verdiler ama bize bu konuda en ufak bir destek gelmedi.

Şimdi ise 50 bin briket konut yapma planımızın şu anda hemen hemen yarısından fazlasını gerçekleştirmiş durumdayız. Bir taraftan şu anda altyapısını yapıyoruz ama sizinle oraya gidene kadar büyük oranda bunları da bitirmiş oluruz. Türkiye'nin bu konuda neler yaptığını ve İdlib'deki, o gerçekten muhacir insanların, ölümle her an karşı karşıya olan insanların, buraları nasıl heyecanla beklediklerini orada göreceksiniz."

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