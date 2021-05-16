Dünya İHHden İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yardım
ORTADOĞU

İHH'den İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarından dolayı evlerini terk etmek durumunda kalan Gazzelilere yemek dağıtarak acılarını paylaşıyor.

Haber Merkezi AA
İHHden İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yardım
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İHH Gazze Şubesi Enformasyon Müdürü Mahmud eş-Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinden ayrılmak zorunda kalan Gazzeli 500 aileye yemek dağıttıklarını söyledi.

Şurfa, Gazzeli ailelerin diğer insani ihtiyaçlarını da karşılayabilmek için büyük çaba gösterdiklerini vurguladı.

Çok sayıda aile güvenli bölgelere göç etti

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bombardıman tehlikesi altında bulunan çok sayıda aile Gazze'nin daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

Evlerinden ayrılan bu aileler Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'deki okullarına sığındı.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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