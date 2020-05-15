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Dünya İHHyı koronavirüs engelleyemedi Salgın döneminde Prizren Belediyesine ilk yardım
AVRUPA

İHH'yı koronavirüs engelleyemedi: Salgın döneminde Prizren Belediyesine ilk yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla Kosova’nın Prizren ve Skenderay şehirlerinde ihtiyaç sahibi 140 aileye yardım paketi dağıttı. İHH, yeni tip koronavirüs salgını döneminde Prizren Belediyesine yardım eden ilk vakıf oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Prizren Belediyesi ve Kosova Yetimleri Bakım Derneği iş birliğinde gerçekleşen dağıtımda konuşan Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, İHH’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Prizren Belediyesine yardım eden ilk vakıf olduğunu belirtti.

En az 2 bin paket daha dağıtılacak

İHH’nın, Prizren Belediyesinin yardım taleplerine her zaman olumlu cevap verdiğini aktaran Haskuka, "İHH hem Arnavutluk'taki depremden sonra hem de koronavirüs salgını döneminde ikinci defa bize yardım ediyor. Salgın döneminde sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla Prizren Belediyesi olarak 3 bin gıda ve hijyen kolisi dağıttık. Bağışların devam etmesi halinde en az 2 bin paket daha dağıtmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Skenderay'daki dağıtımda konuşan Skenderay Belediyesi Ekonomik Kalkınma, İnovasyon ve Turizm Müdürü Saniye Hoca da İHH’ya Skenderay’da ihtiyaç sahibi 70 aileye yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Kosova Yetimleri Bakım Derneği Başkanı Fadil Pushkolli ise ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ağırlaşan ekonomik durumda, İHH sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olabildiklerini kaydetti.

İHH tarafından ramazan ayı boyunca Kosova’nın diğer şehirlerinde devam edecek yardımlarda toplamda bin 400 ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması planlanıyor.

İHH’dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
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İHH’dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı hediye paketleri teslim etti. Paketlerden bugüne kadar 30 hastanede 20 bin sağlıkçı istifade etti.


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