II. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba 14 bin kişiyi tahliye ettirdi

Son dönemde Polonya ve Litvanya'dan Wagner için yapılan uyarıların ardından ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Wagner grubunun Polonya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yönelik tehdit oluşturmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus'taki Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubuna ait paralı askerin Polonya sınırına yaklaştığını ve 'durumun daha tehlikeli hale geldiğini' söylemişti.