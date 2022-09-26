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İİT, Arap Birliği ve Mısır Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını kınadı: Şiddeti körüklüyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Mısır Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara tepki gösterdi. Mescid-i Aksa'da bu provoke edici tavrın sürdürülmesinin, şiddeti körüklediği ifade edilen açıklamada, ihlallerin sürdürülmesi, Filistinli Müslümanların kısıtlanması, Kudüs'teki tarihi ve yasal statüyü bozma girişimlerinin, uluslararası yasalara aykırı olduğu kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
İİT, Arap Birliği ve Mısır Yahudilerin Mescid-i Aksaya baskınlarını kınadı: Şiddeti körüklüyor
Yahudi yerleşimciler, İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" münasebetiyle sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından yapılan baskının ve baskını protesto eden Filistinlilere yönelik muamelenin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, bu yapılanın kutsal mekanın saygınlığına ve ibadet özgürlüğüne saldırı olduğu ifade edildi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da baskına tepki gösterildi.

Tansiyonu yükselten bu adımlardan İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, düzenlenen baskının ve Mescid-i Aksa'daki bazı Filistinlilerin gözaltına alınması gibi uygulamaların, Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölmeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin devamlı olarak benimsediği bu politikanın uluslararası yasaları ihlal ettiği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir kınama açıklaması yayınladı.

  • Mescid-i Aksa'da bu provoke edici tavrın sürdürülmesinin, şiddeti körüklediği ifade edilen açıklamada, ihlallerin sürdürülmesi, Filistinli Müslümanların kısıtlanması, Kudüs'teki tarihi ve yasal statüyü bozma girişimlerinin, uluslararası yasalara aykırı olduğu kaydedildi.

Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" münasebetiyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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