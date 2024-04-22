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IKBY Başkanı Barzani: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Irak ziyareti kapsamında "Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu" belirtti.

16:09 - 22/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin Türkçe açıklamada bulundu.

Barzani, açıklamasında,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor"
ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız."



#Neçirvan Barzani
#Recep Tayyip Erdoğan
#Erbil
#IKBY
#IRAK
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