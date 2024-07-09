IKBY İçişleri Bakanı Ahmed: Terör örgütü PKK bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı

Terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının yasa dışı olduğunu kaydeden Ahmed, "Mutlulukla ifade etmeliyim ki Irak hükümeti son süreçte PKK'nın yasaklı örgüt olduğuna karar verdi. Bölge halkının ve oradaki köylülerin problemlerle karşılaşmaması ve sıkıntı çekmemesi için PKK'nın o bölgeleri terk etmesi gerekiyor" diye konuştu.