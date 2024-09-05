İki ülke arasındaki 'çöp balonu' krizi sürüyor: Sayıları her geçen gün artıyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp olan balonları yeniden ülkeye gönderdiğini duyurdu.





Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin dün yüzlerce çöp balonunu göndermesinin hemen ardından bugün de aynı eylemde bulunduğu bildirildi.





Kuzey'in, içinde kağıt ve plastik şişe bulunan yaklaşık 480 balonu ülkeye gönderdiği kaydedilen açıklamada, balonlardan bazılarının başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi bölgesine düştüğü belirtildi.





Açıklamada, vatandaşlara balonlara dokunmamaları ve yakınlarına düşenleri yetkililere bildirmeleri tavsiye edildi.

"Çöp balonu" gerilimi

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor.





Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.





Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 3 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.





İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.







