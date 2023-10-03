İki ülkede harekete geçildi: Slovakya sınırında kontroller uygulanacak

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen dünyada bu yıl 3 bin 174 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ancak "kayıt dışı gemi kazaları" nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olduğunu bildirdi. Düzensiz göçmenlerin bin 773'ü Avrupa'ya giderken yaşamını yitirdi