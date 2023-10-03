İki ülkede harekete geçildi: Slovakya sınırında kontroller uygulanacak

Polonya ve Çekya düzensiz göçle mücadele talimatı verdi.
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkesinin Slovakya sınırında geçici kontroller uygulamaya karar verdiğini söyledi.
Polonya ajansı PAP'ın haberine göre, kontroller 10 gün süreyle yapılacak ancak bu süre uzatılabilir.
Bakan Kaminski, yaptığı açıklamada, Slovakya sınırında geçici kontrollerin bu gece yarısından itibaren yeniden başlatılacağını bildirdi.
Bazı yabancıların Polonya üzerinden Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçtiğini söyleyen Kaminski, son iki haftada 551 kaçak göçmenin yakalandığını kaydetti.
Kaçak göçmenlere bariyer inşa edilmişti
Polonya Ekim 2022'de binlerce göçmenin Polonya topraklarına girmeye çalışmasıyla bu ülkeden gelen göç baskısının arttığı Belarus sınırında, dikenli tellerle kaplı beş metrelik çelik çitten oluşan 186 kilometrelik bariyer inşa etmişti.
Ayrıca haziranda Polonya-Belarus sınır duvarına kameralar, termal görüşlü gözetleme ekipmanları ve sensörlerden oluşan elektronik bariyer eklenmişti.
Çekya da kontroller uygulayacak
Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kayıt yaptırmamış göçmen sayısındaki ciddi artış nedeniyle Slovakya sınırında kontrollere başlanacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Vit Rakusan, şimdilik kontrollerin rastgele yapılacağını ve ilk etapta 13 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.
Rakusan, söz konusu önlemin Polonya ile alındığını belirterek bu ülkeden emniyet güçlerinin 10 gün boyunca Slovak sınırında düzensiz göçe karşı kendileriyle işbirliği yapacağını ifade etti.
Çekya, daha önce de düzensiz göçe karşı komşu ülke sınırlarında kontroller yapmış, Eylül 2022-Şubat 2023 arasındaki kontroller sayesinde düzensiz göçmen sayısında düşüş kaydedilmesi üzerine uygulama sonlandırılmıştı.