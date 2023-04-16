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Dünya

İki ülkeden Sudan'daki iç savaş sonrası vatandaşlarına uyarı: Dikkatli olun

Suudi Arabistan ve Mısır, ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'daki vatandaşlarını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

07:02 . 16/04/2023 Pazar
AA
Sudan'da paramiliter güçler ile ordu çatışmaya başladı

Sudan'da paramiliter güçler ile ordu çatışmaya başladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki tüm vatandaşlardan dikkatli olmaları ve Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçiliğinin talimatlarına uymaları istendi.


Mısır Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, vatandaşlara, çatışma bölgelerinden uzak durma ve olaylar yatışana kadar evden çıkmama uyarısı yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Sudan'da ikamet eden Mısır vatandaşlarının durumunu sürekli takip ettiği belirtildi.


- Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", sıcak çatışmaya dönüşmüştü.




#Mısır
#Sudan
#Suudi Arabistan
11 dakika önce
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