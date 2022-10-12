İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren anlaşma

Lübnan ile İsrail arasında uzun süreli müzakerelerin ardından Doğu Akdeniz'de deniz sınırının belirlenmesine yönelik varılan anlaşmanın metni paylaşıldı.

AA'nın İsrailli kaynaklardan elde ettiği anlaşma metninde, "Amerika Birleşik Devletleri Lübnan/İsrail arasında kalıcı deniz sınırı oluşturmayı ve İsrail/Lübnan'ın deniz anlaşmazlığına ilişkin kalıcı ve adil bir çözüme varmaya hazır olduğunu teyit eder." ifadelerine yer verildi.

Anlaşma kapsamında, İsrail ve Lübnanlı temsilcilerin, anlaşmayı sonuçlandırmak için yakında iki ülke arasındaki sınır bölgesi Nakura'da buluşmayı planladığı belirtildi.

Tarafların, bir deniz sınır çizgisi (MBL) oluşturmayı kabul ettiklerine işaret edilen anlaşma metninde buna ilişkin koordinatlar da paylaşıldı.

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Buna göre, WGS84 referans noktasındaki bu noktalar, şu jeodezik modellenmeye göre bağlanacak:

Enlem:

33° 06′ 34.15′′ K

33° 06′ 52.73′′ K

33° 10′ 19.33′′ K

33° 31′ 51.17′′ K

Boylam:

35° 02' 58.12' D

35° 02' 13.86' D

34° 52' 57.24' D

33° 46′ 8.78′′ D

Anlaşma metni ayrıca, Lübnan sularından tartışmalı bölgeden geçerek İsrail'e uzanan Kana gaz sahasında henüz bilinmeyen miktarda doğal gaz olduğuna işaret etti.

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Metinde, Lübnan'ın Kana sahasını kullanmak için, "uluslararası yaptırımlara tabi olmayan ve de İsrailli veya Lübnanlı olmayan bir veya daha fazla saygın uluslararası şirkete" lisans verebileceği kaydedildi. Fransız Total firmasının şu an lisansa sahip olduğu ve bu kriterleri karşıladığına değinilen metinde, kriterlere uyan başka şirketlerin de lisans sahibi olabileceği vurgulandı.

Metinde, rezervlerin keşfinin anlaşma yürürlüğe girdikten sonra başlayabileceği ve İsrail'in, önceden bilgilendirildiği sürece, deniz sınırının hemen güneyinde sondaj yapmak dahil olmak üzere "makul ve gerekli faaliyetlere" itiraz etmeyeceği kaydedildi.

Anlaşma metninde, "İsrail'in, Kana'daki herhangi bir potansiyel mevduat üzerindeki hakları için 9. Blok Operatörü (Total Enerji) tarafından ücretlendirileceği ve bu amaçla İsrail ve 9. Blok Operatörünün nihai yatırım kararından önce bir finansal anlaşma imzalayacağına" yer verildi.

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Metinde ayrıca, "Lübnan, 9. Blok Operatörü ile İsrail arasındaki herhangi bir düzenlemeden sorumlu veya taraf değildir." maddesi yer aldı.

ABD'nin arabuluculuk rolünün devam edeceğine işaret edilen anlaşma metninde, şu ifadelere yer verildi:

"İhtilaflı bölgede başka doğal kaynaklar bulunursa ve bunu kullanan bir taraf diğer tarafın o kaynaktaki birikimini tüketirse, ABD, 'hakların tahsisi konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla' arabuluculuk yapacaktır. Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık ABD tarafından yönetilecektir."

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