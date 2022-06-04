Dünya İki yıl aradan sonra yurt dışından ilk hacı adayı kafilesi Suudi Arabistanda
ORTADOĞU

İki yıl aradan sonra yurt dışından ilk hacı adayı kafilesi Suudi Arabistan’da

Endonezya’dan gelen bu yılın ilk hacı adayı grubu, Suudi Arabistan’ın Medine kentindeki Prens Muhammed bin Abdulaziz Havalimanı’na vardı.

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Haber Merkezi İHA
İki yıl aradan sonra yurt dışından ilk hacı adayı kafilesi Suudi Arabistan’da
İki yıl aradan sonra yurt dışından ilk hacı adayı kafilesi Suudi Arabistan’da

Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, 2022’nin ilk hacı adayı kafilesini karşıladı. Endonezya’dan gelen hacı adayı kafilesini taşıyan uçak, Medine’deki Prens Muhammed bin Abdulaziz Havalimanı’na indi. Yurt dışından gelen ilk hacı adayı kafilesi havalimanında Suudi Arabistanlı yetkililer ve Endonezya’nın Riyad Büyükelçisi tarafından karşılandı. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’ndan Mohammed al-Bijawi yaptığı açıklamada, "Bugün Endonezya’dan bu yılki hacı adayların ilk grubunu aldık. Bugün, salgın nedeniyle 2 yıllık bir aradan sonra yurt dışından misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

65 yaş altındaki aşılı Müslümanlar Hac ibadetini yerine getirecek

Suudi Arabistan bu yıl yurtiçi ve yurtdışından 1 milyon kişinin Hac ibadetini yapmasına izin verileceğini duyurmuştu. Covid-19 salgını nedeniyle 2021’de yalnızca yurtiçinden 60 kişinin Hac yapmasına izin verilirken, 2020’de ise yine yurt içinden sadece bin kişi Hac ibadetini yerine getirebilmişti. Hac ibadeti için Suudi Arabistan dışından hacı adayı kabulü 2019’da yapılmıştı. Salgından önce her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişi, Hac için Suudi Arabistan’a seyahat ediyordu.

Bu yıl da sadece 65 yaş altındaki aşılı Müslümanlar Hac ibadeti yapabilecek. Yurt dışından gelen hacı adaylarının Suudi Arabistan’a varıştan en geç 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu göstermesi gerekiyor.

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