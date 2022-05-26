Dünya İki yıldır kapalıydı Japonya kapılarını tekrar açıyor
ASYA

İki yıldır kapalıydı: Japonya kapılarını tekrar açıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan turist girişlerine 10 Haziran itibariyle yeniden izin verileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İki yıldır kapalıydı: Japonya kapılarını tekrar açıyor
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Japonya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki yıldan fazladır yabancı turistlere karşı uyguladığı sınır önlemlerini kaldırıyor.

  • Nikkei tarafından düzenlenen "Future of Asia" etkinliğinde bir konuşma yapan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "korumalı paket halinde 10 Haziran'da turistleri kabul etmeye başlayacaklarını" açıkladı.

Uzun süren katı uygulamanın "sağlık sisteminin sağlam dayanak üzerinde olduğunu göstermeyi" hedeflediğini aktaran Kişida, bunun virüse karşı aşılamada zaman kazanılması için gerekli görüldüğünü söyleyerek, "Ancak bundan sonra sınır önlemlerini daha da hafifleteceğiz" dedi.

Karar doğrultusunda ülkeye kabul edilen günlük yolcu sayısı 1 Haziran'da 20 bine çıkarılacak.

Yabancı turistlere sınır kapıları 10 Haziran'da açılacak ve ilk aşamada, rehber dahilindeki turist gruplarına öncelik verilecek.

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TURİST YASAĞI EKONOMİYE DARBE VURMUŞTU

2019'da 32 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği Japonya, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin başlarında sınırlarını yabancı ülkelerden gelen turistlere kapatmıştı.

Ülke ekonomisi büyük darbe alırken, Japonya'nın uyguladığı sınır tedbirleri uluslararası kamuoyunda aşırı sıkı olmakla eleştirilmişti.

Son 24 saatte 31 bin 8 yeni Covid-19 vakasının kaydedildiği Japonya’da toplam vaka sayısı 8 milyon 476 bin 204'e ulaştı. Salgında 42 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı da 30 bin 480'e yükselmişti.

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