Dünya İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk Japon savaş uçakları Filipinlere indi
ASYA

İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk: Japon savaş uçakları Filipinler'e indi

Japon savaş uçakları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez kıyı komşusu Filipinler topraklarına iniş yaptı.

İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya İmparatorluğu, Filipinler'i 3 yıldan fazla işgali altında tutmuştu.

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Haber Merkezi AA
İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk: Japon savaş uçakları Filipinlere indi
Foto/arşiv

Asya-Pasifik'te bölgesel askeri nüfuzunu artıran Çin'e karşı Japonya, komşu ülkelerle savunma işbirliği fırsatları arıyor.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) açıklamasına göre, ASDF ve Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) savunma işbirliği ve koordinasyonunu artırıyor.

ASDF'ye ait iki F-15 savaş uçağı, Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeybatısında Malabacat'ta konuşlanan Clark Hava Üssü'ne indi.

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İki ülke hava kuvvetleri arasında savunma işbirliği ve koordinasyonunu hedefleyen ziyarete yönelik konuk Filo Komutanı Japon Arisawa Şotaro, savaş jetlerinin inişinin, iki ülke arası savunma etkileşimleri arasında dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ev sahibi PAF Komutanlarından Albay Leo Fontanilla, ASDF ile "el ele" çalışacaklarını kaydederek, "Bölgemizin barış ve istikrarının etkin şekilde ayakta tutulması için hava kuvvetlerimizin dostluk ve partnerliğini ilerleteceğiz." dedi.

ASDF açıklamasına göre, savaş jetlerine, yakıt ikmal ile nakliye uçakları da eşlik etti.

Resmi Kyodo ajansına göre, İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya İmparatorluğu, Filipinler'i 3 yıldan fazla işgali altında tuttu.

Bu sırada Japon kuvvetleri, söz konusu hava üssünü, Amerikan güçlerine karşı düzenlediği "kamikaze intihar saldırıları" için kullanmıştı.

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