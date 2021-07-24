İklim değişikliği can alıyor: 50 yılda 1 milyondan fazla kişi öldü

Avrupa’dan Asya’ya ve Amerika’ya kadar pek çok kıtada yaşanan seller ve aşırı kuraklık dünyayı tehdit ediyor. Son olarak Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) 1970-2019 dönemine ilişkin yayınladığı rapor dünyamızın karşı karşıya kaldığı tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas dün Cenevre’de yaptığı açıklamada, kuraklık, fırtına, sel ve aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle dünya genelinde bir milyonun üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÜNYAMIZ ISINIYOR

Taalas, “Şiddetli yağışlar genellikle iklim değişikliğinin bir işareti. Atmosfer ısınmaya devam ettikçe daha fazla nem birikiyor ve bu da fırtınalarda daha fazla yağış olması ve sel ihtimalinin artması anlamına geliyor” dedi. Örgüt iklim değişikliğinin ekonomiye zararını da ortaya koydu. Birleşmiş Milletler dünya genelinde doğal felaketlerin, iklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri nedeniyle çoğaldığına dikkat çekti. Son 49 yıldaki ölüm verilerini açıklayan BM, iklim değişikliğinin bilançosunu sergiledi.

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YÜZBİNLER CANINDAN OLDU

Taalas açıklamasında, 1970-2019 yılları arasında dünya genelinde 650 bin kişinin kuraklık nedeniyle öldüğünü ifade etti. Fırtınalar nedeniyle 580 bin kişi hayatını kaybederken, sel felaketlerinde yaklaşık 59 bin kadın, çocuk ve erkek yaşamını yitirdi. Mevsim normalleri dışındaki sıcaklık derecelerinin de 56 bin kişinin hayatına mal olduğu bilgisi verildi.

AFETLERİN MALİYETİ YÜKSEK OLDU

Dünya genelinde fırtınalar, ekonomik açıdan en fazla zararı getiren doğal afet oldu. Toplam zararın yaklaşık 440 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Fırtınaları sel takip ediyor ve su baskınlarının faturası yaklaşık 100 milyar euroya ulaşıyor. Avrupa’da son 50 yılın en büyük ekonomik faturasına sahip doğal felaketi, 16,4 milyar dolarlık maliyetle 2002 yılında Almanya Elbe’deki sel oldu.

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Almanya, Çin ve Hindistan’da son günlerde yaşanan yağışlar can kaybına ve büyük maddi hasara sebep oldu.

HİNDİSTAN’I DA VURDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Almanya ve Çin’de yaşanan, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sel felaketlerinden sonra aşırı yağışlar Hindistan’ı da vurdu. Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin Raigad bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı eyalet genelinde büyük maddi hasar oluştuğu belirtildi. Eyaletin başkenti Mumbai’ye yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Ratnagiri’deki Chiplun’ın bazı bölgeleri de sular altında kaldı. Hindistan medyası Maharashtra eyaletinde Temmuz ayında son 40 yılın en şiddetli yağışının etkili olduğunu ifade etti.

DÜNYA Sel Çin’i de vurdu: 25 ölü