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İktidarı için soykırımı sürdürüyor: Katil Netanyahu anketlerde birinci sırada

Terör devleti İsrail'de yayın yapan 103 FM isimli radyo, bir kamuoyu şirketine yaptırdığı ankette, "Sıradaki başbakan kim olmalı?" sorusunu yöneltti. Terör devletinin Ortadoğu'yu kana bulayan saldırıları sonucu Gazze Kasabı Netanyahu'nun başını çektiği sağ partilere destek arttı, sol partilerin oy oranı ise azaldı. Ankete göre katılımcıların yüzde 48'i İsrail'in saldırgan tutumunu desteklerken, yüzde 34'ü ise gelecek saldırıya göre karşılık verilmesi gerektiğini savundu. Bilindiği gibi Hamas, kendilerine sunulan ateşkesi kabul etmesine rağmen Netanyahu saldırılarını sürdürüyor.

18:37 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 18:52 - 6/08/2024 Salı
AA
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu
Gazze'de soykırımı, İran ve Lübnan'da da saldırına devam eden terör devleti İsrail'de, 103 FM radyosunun bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre,
"bir sonraki Başbakan kim olmalı?"
sorusuna katılımcıların
yüzde 34'ü mevcut Başbakan ve Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu cevabını verdi.

Sağ partiler oyunu artırdı

Sağ siyasetin temsilcileri eski Başbakan Naftali Bennett katılımcıların yüzde 21, Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz yüzde 14, Evimiz İsrail Başkanı Avigdor Lieberman yüzde 7'lik desteği ile Netanyahu'yu takip ettiler.

İsrail eski Başbakanı ve merkez soldaki Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid ise ankete katılanlardan sadece yüzde 6'sı tarafından ülkenin bir sonraki Başbakanı olarak gösterildi.

İşgalciler saldırıların sürmesini istiyor

Ankette katılımcılara ayrıca, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın iki numarası olarak gösterilen Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğraması üzerine İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan gelecek misilleme saldırısını beklemeden "Tel Aviv'in öncü bir saldırı düzenlemesini destekliyorlar mı" sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 48'i İsrail'in beklemektense İran ve Hizbullah'a öncü bir saldırı düzenlemesini desteklerken, yüzde 34'ü gelecek saldırıya göre karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'de mevcut iktidar koalisyonuna oy veren anket katılımcıların yüzde 62'si öncü saldırıyı desteklediklerini belirtti.



#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Anket
#Gazze
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