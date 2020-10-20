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Dünya İlham Aliyev Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak
ASYA

İlham Aliyev: Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitap etti. Ermenistan ordusunu Azerbaycan topraklarından kovacaklarını belirten Aliyev, "Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak" ifadelerini kullandı. Ermenistan ordusunun 241 tankının imha edildiğini, 39 tankına da el konulduğunu belirten Aliyev, "Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız" dedi. Ayrıca Aliyev, Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'daki Zengilan kentini Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlham Aliyev.
İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan halkına hitap ediyor.

Aliyev'in açıklamalarından satır başlıkları:

Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.

Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı.

30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.

Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi.

Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.

Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız.

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Statükoyu savaş alanında Azerbaycan değiştirmiştir. Ben halkıma verdiğim sözü tutarım.

İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata turduna döneceği günü bekledi.

Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır.

Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir.

Azerbaycan ordusu Fuzuli'nin 6, Cebrail'in 7, Hocavend'in 5, Zengilan'ın 6 köyünü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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