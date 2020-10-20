İlham Aliyev: Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak

Gence'de yaşayan Rus vatandaşı ağlayarak anlattı: Ermenistan hem Azerbaycan halkına hem de burada yaşayan Rus, Gürcü ve Tatarlara karşı soykırım yapıyor

Ermenistan Gence'de sivilleri hedef aldı. Birçok kişinin hayatını kaybettiği Gence'de Azerbaycanlıların yanı sıra Ruslar, Tatarlar ve Gürcüler yaşıyor. Gence'de yaşayan Rus vatandaşı Flagina Marina dehşet anlarını ağlayarak anlattı.