Dünya İlhan Omardan Trumpa yanıt Sen ne zaman öğreneceksin?
AMERİKA

İlhan Omar'dan Trump'a yanıt: Sen ne zaman öğreneceksin?

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi İlhan Omar, anti-semitizm tartışmaları nedeniyle kendisine istifa çağrısı yapan ABD Başkanı Trump'a cevap verdi. Omar, yaptığı açıklamada "Ben, sözlerimin etkilediği insanlardan öğrendim. Sen ne zaman öğreneceksin?" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Kongresi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar
ABD Kongresi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar

ABD Kongresi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar, anti-semitizm tartışmaları nedeniyle kendisine istifa çağrısı yapan ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

Omar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a, "Tüm hayatın boyunca, Yahudilere, Müslümanlara, yerlilere, göçmenlere, siyahi insanlara ve dahasına nefret ticareti yaptınız. Ben, sözlerimin etkilediği insanlardan öğrendim. Sen ne zaman öğreneceksin?" yanıtını verdi.

Trump, dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında son günlerde anti-semitizm tartışmalarında hedef alınan Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ın Kongreden ya da görev yaptığı komiteden istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

Omar'ın özrünün yeterli olmadığını söyleyen Trump, "Bence kendisi ya Kongreden ya da kesinlikle Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki görevinden istifa etmelidir. Anti-semitizmin ABD Kongresinde yeri yok." değerlendirmesini yapmıştı.

AIPAC üzerine çıkan anti-semitizm tartışması

  • Anti-semitizm tartışmaları, ABD'nin Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Demokrat İlhan Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi ile başlamıştı.
  • Temsilciler Meclisi azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCharthy'nin İlhan Omar ile Filistin asıllı Michigan Temsilcisi Raşida Tlaib'ı İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı cezalandırmakla tehdit etmesine yönelik haberi bir gazetecinin Twitter hesabından, "ABD siyasilerinin Amerikalıların ifade özgürlüğüne mal olacak kadar başka bir ülkeyi savunması ilgi çekicidir" notuyla paylaşmasına İlhan Omar da siyasilerin İsrail lobisinden aldığı paraları kastederek, "Bunlar hep Benjamin'in bebeğinden dolayı" diye karşılık vermişti.
  • Bunun üzerine İsrail yanlısı bir gazeteci de "İlhan Omar'ın İsrail taraftarı olması için Amerikalı siyasetçilere kimin para verdiğini bilmek isterdim. Aslında tahmin edebiliyorum. Çok kötü Kongre üyesi. Bu ikinci antisemitik kinaye oldu." paylaşımında bulunmuş, Omar buna karşılık "AIPAC" ifadesini kullanınca Washington'da tartışma büyümüştü.

İlhan Omar özür diledi

Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman kadın ünvanını taşıyan Omar, hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına yönelik Twitter'dan önceki gün bir açıklama yaparak, anti-semitizmin gerçek olduğunu belirtmiş ve tartışmalarda bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür etmişti.

Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeple net bir şekilde özür dilerim." şeklinde açıklama yapmıştı.

Açıklamasında ayrıca Amerikan siyasetinde lobilerin rolüne de dikkati çeken Omar, "Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (a), Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız." ifadelerini de eklemişti.

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