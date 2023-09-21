İlk somut adım atıldı: Azerbaycan Hankendi'ye insani yardım götürüyor

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede, Azerbaycan devletinden yakıt ve gıda yardımı istendiği, bu isteğin kısa zamanda karşılanacağı ifade edilmişti.

İlk somut adım atıldı: İnsani yardım Hankendi'ye gidiyor

Yevlah'ta yapılan görüşmenin ardından ilk somut adım atıldı ve Azerbaycan Devleti, 22 Eylül'de (yarın) Türkiye saati ile 07.30'da Ağdam üzerinden Hankendi'ye insani yardım ulaştıracak.

Hankendi neden önemli?

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yolunda, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyordu. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyordu.

Egemen olduğu topraklarda kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata izin vermeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyordu.

Laçın-Hankendi yolu ile Ağdam-Hankendi yolu arasındaki fark ne?

Ağdam’dan Hankendi’ye gidildiğinde Azerbaycan topraklarından geçilerek Azerbaycan’ın bir şehrinden başka bir şehrine gidilecek. Ağdam, Hankendi’den Bakü’ye doğru uzanan düzlükler olarak biliniyor.

Laçın ise Ermenistan sınırına yakın ve Hankendi ile Ermenistan arasındaki Azerbaycan topraklarında. Ağdam da I. Karabağ Savaşı’nda Ermeniler tarafından işgal edilen şehirlerdendi.

İkinci savaştan sonra Ağdam’ın kalıntıları ortaya çıktı ve şehirde bulunan evlerin çatılarının dahi Ermeniler tarafından talan edildiği anlaşıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan sınırları içinde yaşayan Ermenilere yardım götürülebilmesi için bu yolun açık olduğunu beyan etti. İki yol arasındaki fark Azerbaycan’ın egemenlik haklarını doğrudan ilgilendiriyor.











