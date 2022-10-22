Dünya İmran Hana siyasetten men 5 yıl boyunca görev alamayacak
ASYA

İmran Han’a siyasetten men: 5 yıl boyunca görev alamayacak

Pakistan Seçim Komisyonu, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ı siyasetten men etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İmran Han’a siyasetten men: 5 yıl boyunca görev alamayacak
İmran Han’a siyasetten men.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Seçim Komisyonu, koalisyon hükümeti tarafından Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han’ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi. Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han’ı siyasetten men etti. Söz konusu kararın ardından İmran Han, aldığı hediyelerin detaylarını paylaşmadığı için cezai kovuşturmaya uğrayabilir. Ulusal Meclis’ten çıkarılan Imran Khan böylece 5 yıl boyunca kamuda herhangi bir pozisyonda görev alamayacak. Başbakan Şahbaz Şerif de Twitter’dan yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonu’nun adaleti yerine getirdiğini belirterek, ulusun, Han’ın “yolsuzluk eylemlerinde bulunmak için başbakanlık makamını kişisel gelir kaynağı haline getirdiğine” şahit olduğunu ifade etti. Koalisyon hükümeti, Seçim Komisyonu’na İmran Han’a karşı ağustosta başvuru yapmıştı.

HEDİYELERİ BİLDİRMEK ZORUNLU

Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han’a karşı Seçim Komisyonu’na yapılan başvuruda, Han’ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu belirtiliyor. Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri “Toshakhana” adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han’a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

Türkiye’nin eli Nepal’e değdi
DÜNYA
Türkiye’nin eli Nepal’e değdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Yeniden Asya Girişimi'' vurgusu: İş birliğimizi sürdüreceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Yeniden Asya Girişimi'' vurgusu: İş birliğimizi sürdüreceğiz
Rusya soğukları geliyor

Rusya soğukları geliyor

Meteorolojiden birçok kente kar uyarısı.
İnsanlar tehlikeye girebilir

'İnsanlar tehlikeye girebilir'

​Evindeki belgelerde İran ve Çin hakkındaki sırlar var.
Rizeden ateşlenen Tayfun Rusyada endişe yarattı: Sinoptan Sivastopola 300 kilometre mesafe var

'Macron anlamıyordu şimdi hesabını sordular.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.