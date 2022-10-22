İmran Han’a siyasetten men: 5 yıl boyunca görev alamayacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Seçim Komisyonu, koalisyon hükümeti tarafından Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han’ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi. Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han’ı siyasetten men etti. Söz konusu kararın ardından İmran Han, aldığı hediyelerin detaylarını paylaşmadığı için cezai kovuşturmaya uğrayabilir. Ulusal Meclis’ten çıkarılan Imran Khan böylece 5 yıl boyunca kamuda herhangi bir pozisyonda görev alamayacak. Başbakan Şahbaz Şerif de Twitter’dan yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonu’nun adaleti yerine getirdiğini belirterek, ulusun, Han’ın “yolsuzluk eylemlerinde bulunmak için başbakanlık makamını kişisel gelir kaynağı haline getirdiğine” şahit olduğunu ifade etti. Koalisyon hükümeti, Seçim Komisyonu’na İmran Han’a karşı ağustosta başvuru yapmıştı.

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HEDİYELERİ BİLDİRMEK ZORUNLU

Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han’a karşı Seçim Komisyonu’na yapılan başvuruda, Han’ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu belirtiliyor. Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri “Toshakhana” adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han’a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

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