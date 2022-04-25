İnatçı timsah yerinden kalkmadı: ABD donanması yardıma geldi

Deniz Kuvvetleri Hava Üssü Key West, Pazartesi günü arka planda bir Süper Hornet savaş uçağı havalanırken 110 kiloluk dişi Amerikan timsahının bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Deniz Hava Üssü Facebook'ta "Bu hava sahası sakini son zamanlarda pistlerimizden birinde biraz güneşleniyordu ve yerinden kıpırdamak istemedi." diye yazdı.

OYNAT 00:32 Dev timsah görüntüleri viral oldu: Gerçek mi kurgu mu? ABD'nin Florida eyaletinde kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde dev bir timsahın bir nehire doğru hızla yürüdüğü görülüyor. ABD'de daha önce de dev timsahlara rastlandı ancak bu görüntülerin gerçek mi yoksa kurgu mu olduğu tartışmalara yol açıyor. BiP'te paylaş

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Balık ve Yaban Hayatı sözcüsü Jason Rafter, "Onun yerel bir timsah olduğuna inanıyoruz. O bölgede yaklaşık dört yıl önce vardı. Bu şekilde onu uzaktan tanıyabiliriz." dedi.

Deniz Hava üssü sözcüsü Danette Baso Silvers Miami Herald'a verdiği demeçte, "Havaalanımızda yaşayan timsahlarımız var ve arada sırada kendilerini pistte buluyorlar ama bu inatçıydı." dedi.

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Diğer yetkililer, bölgede gizlenen yarım düzineden biraz daha az timsah olduğunu iddia ediyor.

FOTOĞRAF 5 Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana'da bir iş yerinin bodrum katında timsah bulundu. Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen timsah, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Tarsus Doğa Parkına teslim edilerek koruma altına alındı. Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından klinikte genel kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan yavru timsah, park içerisinde özel bir yaşam alanına konuldu. Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, timsahın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Adana bölgesinde el konulan timsah Tarsus Doğa Parkına getirildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı ve kendisine uygun bir bölmeye alındı. Şu an hiçbir problemi yok. Artık yaşamına Tarsus Doğa Parkında devam edecek” dedi. Adana'da iş yerinde bulunmuştu: O timsah artık koruma altında Adana'da bir iş yerinin bodrum katında ele geçirilen yavru timsah, Mersin'de koruma altına alındı. Adana emniyeti tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkına teslim edilen timsah, burada özel yaşam alanına konuldu.

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