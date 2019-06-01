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Dünya Mutfakta timsah paniği
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AMERİKA

Mutfağa gittiğinde bu timsahla karşılaştı

Mutfakta timsah paniği

ABD’de de bir timsah, pencereden bir evin mutfağına girerek, ev sahibinin panik yaşamasına neden oldu. İhbar üzerine timsahı evden çıkarabilecek bir uzmanla beraber olay yerine giden polis, timsahı evden çıkarmayı başardı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine timsahı evden çıkarabilecek bir uzmanla beraber olay yerine geldi.
DHA
İhbar üzerine timsahı evden çıkarabilecek bir uzmanla beraber olay yerine geldi.
İhbar üzerine timsahı evden çıkarabilecek bir uzmanla beraber olay yerine
DHA
İhbar üzerine timsahı evden çıkarabilecek bir uzmanla beraber olay yerine

ABD’de de bir timsah, pencereden bir evin mutfağına girerek, ev sahibinin panik yaşamasına neden oldu.
Olay, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan, Clearwater şehrinde meydana geldi. Bir timsah, alçakta yer alan pencereden bir evin mutfağına girdi. Mutfaklarında bir timsahla karşılaşan ev sahibi ise hemen panikle yatak odasına kaçtı. Yatak odasının kapısını kilitleyen ev sahibi polise durumu bildirerek “Yatak odamdayım ve kapımı kilitledim. Siz gelene kadar buradan çıkmıyorum” dedi.

DHA
Polis, timsahı evden çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine timsahı evden çıkarabilecek bir uzmanla beraber olay yerine giden polis, timsahı evden çıkarmayı başardı.
Polisin olay sonrası yaptığı açıklamada, timsahın evde birkaç şişeyi kırması sonucu hafif yaralandığını; evsahibinin ise olayda yara almadığı belirtildi. Ayrıca timsahın ise özel bir çiftliğe gönderileceği açıklandı.

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