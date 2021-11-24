İnek firarda: Su parkındaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Brezilya'da bir mezbahadan kaçan inek, yakınlardaki bir su parkına giderek eğlendi. Yaklaşık 317 kiloluk hayvanın parktaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

"KAYDIRAKTAN KAYMASINI İZLEDİM"

Parkın sahibi yaşananları, "Ben ona bakıyordum, o da bana bakıyordu. Her şey bir anda oldu, hiçbir şey yapamadım. Kaydıraktan kaymasını izledim" sözleriyle anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklandı. Görüntülerde meraklı ineği su kaydırağından kaymaya çalıştığı ve arada tökezlediği görülüyor.

KESİLMEKTEN KURTULDU

İneğin sahibi ise ineğin çok popüler olduğunu ve onu kesmeyeceğini belirterek artık onun ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.

HAYAT Ölü sanıp morga kaldırdılar ertesi sabah hareket etmeye başladı

FOTOĞRAF 8 Taj Mahal, Dünya’nın yedi harikasından biri... Babür İmparatoru Shah Jahan tarafından 1631-1653 yılları arasında Uttar Pradesh eyaletinin Agra'daki Yamuna nehri kıyısında, eşi Mumtaz Mahal için bir mezar olarak yaptırıldı. Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan özel eğitim kurumu sahibi ve öğretmen Anand Prakash Chouksey (52), kendisi gibi öğretmen olan eşi Manjusha Chouksey için Taj Mahal’in bir kopyasını inşa ettirdi. Chouksey, 930 metrekarelik mermer evi, eşine olan sevgisinin bir sembolü olduğunu belirtti. Chouksey, evi turist ziyaretine açmak istediğini de ifade etti. Hintli öğretmen eşi için Taj Mahal’in kopyasını yaptırdı: 930 metrekarelik mermer ev görenleri şaşırtıyor Hintli öğretmen eşine olan sevgisinin bir sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi. Taj Mahal'in üçte bir büyüklüğünde olan ev, 3 yılda tamamlandı.

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FOTOĞRAF 10 ABD’nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.<br><br> 1979 yılında tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.<br><br> Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına, aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi. Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi. 19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.<br><br> Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.<br><br> Strickland’e destek amacıyla \"gofundme.com\" internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.<br><br> ABD'de akıl almaz olay: 42 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattı ABD'nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum Kevin Strickland, 43 yıl sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığı için serbest bırakıldı. 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.

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