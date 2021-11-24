İnek firarda: Su parkındaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Brezilya'da bir mezbahadan kaçan inek, yakınlardaki bir su parkına giderek eğlendi. Yaklaşık 317 kiloluk hayvanın parktaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
"KAYDIRAKTAN KAYMASINI İZLEDİM"
Parkın sahibi yaşananları,
"Ben ona bakıyordum, o da bana bakıyordu. Her şey bir anda oldu, hiçbir şey yapamadım. Kaydıraktan kaymasını izledim" sözleriyle anlattı.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklandı. Görüntülerde meraklı ineği su kaydırağından kaymaya çalıştığı ve arada tökezlediği görülüyor.
KESİLMEKTEN KURTULDU
İneğin sahibi ise ineğin çok popüler olduğunu ve onu kesmeyeceğini belirterek artık onun ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.
HAYAT
Ölü sanıp morga kaldırdılar ertesi sabah hareket etmeye başladı
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Taj Mahal, Dünya’nın yedi harikasından biri...
Babür İmparatoru Shah Jahan tarafından 1631-1653 yılları arasında Uttar Pradesh eyaletinin Agra'daki Yamuna nehri kıyısında, eşi Mumtaz Mahal için bir mezar olarak yaptırıldı.
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan özel eğitim kurumu sahibi ve öğretmen Anand Prakash Chouksey (52), kendisi gibi öğretmen olan eşi Manjusha Chouksey için Taj Mahal’in bir kopyasını inşa ettirdi.
Chouksey, 930 metrekarelik mermer evi, eşine olan sevgisinin bir sembolü olduğunu belirtti.
Chouksey, evi turist ziyaretine açmak istediğini de ifade etti.
Hintli öğretmen eşi için Taj Mahal’in kopyasını yaptırdı: 930 metrekarelik mermer ev görenleri şaşırtıyor
Hintli öğretmen eşine olan sevgisinin bir sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi. Taj Mahal'in üçte bir büyüklüğünde olan ev, 3 yılda tamamlandı.
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ABD’nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.<br><br>
1979 yılında tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.<br><br>
Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına,
aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.
Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.
19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.<br><br>
Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.<br><br>
Strickland’e destek amacıyla \"gofundme.com\" internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.<br><br>
ABD'de akıl almaz olay: 42 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattı
ABD'nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum Kevin Strickland, 43 yıl sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığı için serbest bırakıldı. 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.
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Dünyanın ilk yüzen şehri, Güney Kore’nin Busan şehrinde inşa edilmeye başlıyor.<br><br>Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen, sele dayanıklı Oceanix adlı yüzen şehrin 2025 yılına kadar inşa edileceği belirtildi.
Proje liderleri tarafından imzalanan 'tarihi bir anlaşma' sayesinde yüzen şehrin inşaatının başlayacağı belirtilirken, şehir Kore'deki Busan sahilindeki topluluk, deniz tabanına demirlemiş birkaç adadan oluşacak.
Binaların çatılarındaki güneş panellerinden elektrik üretecek olan şehir, kendi yiyecek ve tatlı suyunu üretecek.
Yeni şehir, kalabalık kıyı toplulukları için yüzen şehirlerin uygunluğunu değerlendirmek için bir prototip görevi de görecek.
BM tarafından desteklenen, Busan kentinin kıyılarında inşa edilen yüzen şehir, sel riskini ortadan kaldırmak için hepsi denizle birlikte yükselen birkaç insan yapımı adadan oluşan 'sele dayanıklı bir altyapıya' sahip olacak.
Şehrin yüzer platformları deniz tabanına demirleneceği için sel, tsunami ve Kategori 5 kasırgalar gibi doğal afetlere dayanabilecek.
200 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen yüzen şehrin büyüklüğüne henüz karar verilmezken, 75 hektarı kapsayan daha büyük köylerde 10 bine kadar kişinin konaklayabileceği aktarıldı.
Yüzen şehri geliştiren şirket, sakinlerin kim olacağını ve nasıl seçileceğini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Şehir ile ilgili konuşan BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, “Sürdürülebilir yüzen şehirler, bizim için mevcut olan iklim uyum stratejileri cephaneliğinin bir parçasıdır” derken, “Suyla savaşmak yerine, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.
Sharif, \"Yüzen şehir konsepti aracılığıyla iklime uyum ve doğaya dayalı çözümler geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz ve Busan, prototipi yerleştirmek için ideal seçim\" şeklinde konuştu.
Her adanın altıgen şeklinde olacağı belirtilen şehirde, betondan 2 ila 3 kat daha sert bir kireç taşı kaplaması yer alacak.<br><br>Her platformun altındaki kafesler, deniz tarağı, yosun veya diğer deniz ürünlerini tutmak için kullanılabilirken, balıkların atıkları bitkileri gübrelemek için kullanılacak.
Kentin inşasında, çeliğin çekme mukavemetinin altı katı ve negatif karbon ayak izine sahip, hızlı büyüyen bambu da dahil olmak üzere yerel kaynaklı malzemelere öncelik verileceği vurgulandı.
Dünyanın ilk yüzen şehri
İklim krizi ile mücadele kapsamında Güney Kore'nin Busan şehrinde yüzen şehir inşa edileceği açıklandı. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen projenin 2025 yılı itibarıyla bitirileceği belirtilirken, şehirde 75 hektarlık alanda 10 bin kişi yaşayacağı vurgulandı.