İngiliz basını: Çinli bilim adamları koronavirüsü 3 hafta gizledi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüsle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, Wuhan'da akciğer hastalıklarına yol açtığı belirlenen koronavirüsün aslında erken dönemde tespit edildiğini ancak bunun Çin tarafından gizlendiğini öne sürdü.

BULAŞICI PATOJEN OLDUĞU KASTEN GİZLENDİ

The Times'ın iddiasına göre, Çinli bilim insanları tarafından virüsün tarafından bulaşıcı bir patojen olduğu tespit edildi ve laboratuvar kanıtları kasten yok edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da önceki benzer bir iddiayı gündeme getirmiş ve Çin'i bilgi paylaşmamakla suçlamıştı.

Trump, "Çin, bizim ordumuzun salgını onlara getirdiği şeklinde bir bilgi veriyor, bu yanlış. Tartışmak yerine, dedim ki geldiği yere göre adlandırmalıyım. Bu virüs, Çin’den geldi. Bu yüzden bence bu çok doğru bir terim" yorumunda bulunmuştu.

ÇİN SALGINI KASTEN SAKLADI!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da covid-19 salgınına ilişkin, "Wuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu." açıklamasında bulunmuştu.

OYNAT 04:40 Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor? BiP'te paylaş

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