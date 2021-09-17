İngiliz basını: İngiltere Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkarıyor

İngiliz The Times gazetesi, İngiliz hükümetinin bugün gerçekleştirilecek toplantıda, Kovid-19 seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkartacağı iddiasında bulundu.

KARANTİNA OLMAYACAK

Euronews'in haberine göre, karar sonrası Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcular artık karantinada tutulmayacak. İngiltere, seyahat edilen ülkeleri salgın durumlarına göre yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandırıyor.

TAM AŞILIYA PCR YOK

Türkiye, mayıs ayından bu yana İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunuyor. Habere göre, İngiltere'nin, tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacak.

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