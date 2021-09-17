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AVRUPA

İngiliz basını: İngiltere Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkarıyor

İngiliz The Times gazetesi, İngiltere'nin Türkiye'yi "yüksek riskli ülke" olan kırmızı listeden çıkaracağını yazdı. Karar sonrası Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcular, Kovid-19 tedbirleri kapsamında artık karantinaya alınmayacak.

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İngiliz basını: İngiltere Türkiyeyi kırmızı listeden çıkarıyor
Fotoğraf: Arşiv

İngiliz The Times gazetesi, İngiliz hükümetinin bugün gerçekleştirilecek toplantıda, Kovid-19 seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkartacağı iddiasında bulundu.

KARANTİNA OLMAYACAK

Euronews'in haberine göre, karar sonrası Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcular artık karantinada tutulmayacak. İngiltere, seyahat edilen ülkeleri salgın durumlarına göre yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandırıyor.

TAM AŞILIYA PCR YOK

Türkiye, mayıs ayından bu yana İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunuyor. Habere göre, İngiltere'nin, tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacak.

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