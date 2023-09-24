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Dünya

İngiliz basınından Karabağ yalanı: ‘Etnik temizlik’ sözleriyle manşetten verdiler

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak amacıyla 24 saatte başarıyla tamamladığı operasyonunun yankıları devam ediyor. Sivillerin güvenliği sağlanmasına rağmen, Batı, Azerbaycan ordusunu hedef göstererek manipülasyon yapmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz basını Azerbaycan'ın Karabağ2da 'etnik temizlik' yaptığı yalanını manşetine taşıdı.

14:39 . 24/09/2023 Pazar
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İngiliz basınından skandal manşet.

İngiliz basınından skandal manşet.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak amacıyla 19 Eylül'de başlatıp 24 saatte başarıyla tamamladığı antiterör operasyonunun yankıları sürüyor. Bölgedeki Ermeni gruplar silahlarını teslim etmeye başladı. Rus Barış Gücü'nün gözetiminde yürütülen süreçte şu ana kadar, 6 zırhlı 800'den fazla hafif silah, el bombası, havan topu ve çeşitli silahın teslim edildiği duyuruldu. Silah bırakma sürecinin yanı sıra bölgedeki 120 bin ila 150 bin arasındaki Ermeni nüfusun entegrasyon süreci önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Yardım konvoyu Hankendi'ye ulaştı

Anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği yardım konvoyu, Hankendi'ye ulaştı. Her biri 20 ton gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 TIR ve ekmek taşıyan 2 kamyondan oluşan insani yardım konvoyu, yükleri Karabağ'daki Ermenilere teslim etti. Azerbaycan ordusunu operasyon boyunca ve sonrasında sivilleri tam koruma altına aldı. Rus Barış Güçleri'nin kontrolünde siviller için koridor oluşturuldu. Sadece Ermeni silahlı gruplar hedef alındı.

Kirli oyun yine sahnede

Ancak tüm bunlara rağmen Batı basını yine kirli oyunlara soyundu. Karabağ uluslararası alanda da Azerbaycan toprağı kabul edilse de, bunu görmezden gelen İngiliz basını "Karabağ'da etnik temizlik korkusu" başlığını attı. BBC'deki haberde bölgedeki Ermeni sivillerin artık Azerbaycan kontrolde yaşayacağı ve önümüzdeki süreç için can güvenliklerinin tehdit altında olduğu ileri sürüldü.




#Azerbaycan
#Karabağ
#Ermenistan
#İngiltere
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