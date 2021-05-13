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Dünya İngiliz hava yolu şirketi British Airways Tel Aviv uçuşlarını iptal etti
AVRUPA

İngiliz hava yolu şirketi British Airways Tel Aviv uçuşlarını iptal etti

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, İsrail ile Filistin arasında devam eden gerginlik nedeniyle Londra-Tel Aviv ile dönüş seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İngiliz hava yolu şirketi British Airways Tel Aviv uçuşlarını iptal etti
British Airways

British Airways, bölgede artan gerginlik nedeniyle Londra-Tel Aviv uçuşunu iptal etti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Diğer hava yolları gibi bugün Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den olan uçuşumuzu iptal ettik. Meslektaşlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir ve bölgedeki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı altında askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.

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