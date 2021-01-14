Dünya İngiliz medyası Trump İskoçyaya kaçacak
AVRUPA

İngiliz medyası: Trump İskoçya'ya kaçacak!

İngiliz Gurdian gazetesi Trump'ın, Joe Biden'ın yemininden önce İskoçya'ya gideceğini iddia etti. İskoçya yerel basını da Turnberry golf sahası tatil beldesi yakınlarındaki Prestwick havaalanına, 19 Ocak'ta Beyaz Saray'a ait Boeing 757 tipi uçağın geleceğini yazdı.

Haber Merkezi Diğer
Donald Trump
Donald Trump

ABD güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkarıldığı günlerde yeni bir iddia ile çalkalandı.

İSKOÇYA'YA GİDECEK İDDİASI

İngiliz The Guardian gazetesinde çıkan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı seçilen Joe Biden 20 Ocak'ta yemin etmeden hemen önce, 19 Ocak'ta İskoçya'ya gidecek.

İSKOÇ BASINI DA YAZDI

İskoçya yerel basını, Turnberry golf sahası tatil beldesi yakınlarındaki Prestwick havaalanına, 19 Ocak'ta Beyaz Saray'a ait Boeing 757 tipi uçağın geleceğini yazdı.

Kasım ayı içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan keşif ve gözlem faaliyetleri bu iddiaları güçlendiriyor.

Haberde adı açıklanmayan bir kaynağın, "Bu genellikle Trump'ın uzun bir süre bir yerde olacağının bir işaretidir" dediği aktarıldı.

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