İngiliz medyasından Hakan Fidan analizi: Dış politikaya şekil verme yeteneğine sahip

Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, dünyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere merkezli Middle East Eye'ın kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni olan David Hearst, "Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. MİT'i profesyonel, güvenilir ve başarılı bir kurum haline getiren Fidan'ın son 13 yılını başında geçirdiği teşkilatı gelişen ve yeni tehditlere uyum sağlayan bir organizasyon olarak yeniden kurduğunu belirten Hearst, "Fidan'ın sırrı kendisini devletin sadece hizmetkarı olarak değil koruyucusu olarak görmesi. Dışişleri Bakanlığı'na geçmeden önce de MİT'in elinde çatışma bölgelerinden bazı önemli dosyalar vardı. Ermenistan ile son mücadelesinde Azerbaycan'ın zaferini sağlayan teşkilat oldu. Libya'da Rus paralı asker grubu Wagner ve darbeci general Halife Hafter'e karşı Türkiye'nin başarılı adımlarını belirledi. Ukrayna ile Rusya arasında artık geçersiz olan tahıl anlaşmasını ve sayısız esir değişimini müzakere etti" ifadelerini kullandı.

"Fidan'ın en zorlu görevi önünde duruyor. Eski dünya düzeni yavaş yavaş sona eriyor ancak NATO bunun farkında gibi görünmüyor. Ancak yeni dünya düzeni henüz oluşmaktan çok uzak. Bunun yerine kaybedilmiş toprakları yeniden ele geçirmeye çalışan Ukrayna birliklerinin karşı karşıya olduğu gibi yoğun ve tuzaklı bir diplomatik mayın tarlası var" şeklinde devam eden Hearst, yazısını şöyle sürdürdü: "Dünyayı bloklara (demokrasilere ve otoriter rejimlere) bölmek kavramsal bir model olarak ilk engelde düşmektedir. Liberal demokrasiler yaşam tarzlarını korumak adına özellikle etnik azınlıklara karşı liberal tavırlarını terk ediyor ve dışarıda daha korumacı hale geliyor. İnsan haklarını en ciddi şekilde ihlal edenler kurtarma paketleri ve silah satışları ile ödüllendiriliyor. Bu durum incelik, zeka ve bilgiyi dinleyip değerlendirebilme yeteneği gerektiriyor. Kişisel ilişkileri kurmak için zaman harcamış ve şimdi dış politikayı uygulama imkanına sahip birisini gerektiriyor. Dış politikaya ses ve şekil verme yeteneğine sahip bir zeka gerektiriyor. Türkiye Dışişleri Bakanı bu özellikleri taşıyor. Diğer mevkidaşlarının onu ve Türkiye'yi ciddiye almasında fayda var.