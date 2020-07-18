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AVRUPA

İngiliz medyasından Kur’an-ı Kerim ve hadislerle 'kıyamet' uyarısı: Koronavirüs salgını en büyük alâmetlerden biri

İngiliz medyasından Daily Star, Kur’an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yer alan kıyamet uyarılarını yayımladı. Gazetenin ‘Kıyamet Günü’ için 77 küçük ve 12 büyük alâmet öngörüldü" başlıklı haberinde, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının İslam dünyasında ‘Kıyamet Günü’ en büyük kıyamet alâmetlerinden biri olarak gösterdiği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
İngiliz medyasından Daily Star'ın yayınladığı haber.
İngiliz medyasından Daily Star'ın yayınladığı haber.

İngiliz medyası, Kur’an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yapılan incelemelerde ‘Kıyamet Alâmetleri" başlıklı yayınladığı haberinde "77 küçük ve 12 büyük kıyamet alametlerinin yaşanacağına dikkat çekti.

ELON MUSK’IN SPACEX PROJESİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Haberde, uzak mesafelerin kısa sürede kat edilebilecek olmasının da bir kıyamet alâmeti olduğu ifade edildi.

  • İngiliz gazetesinin haberinde, ABD'li girişimci Elon Musk’ın SpaceX projesinin de bu alâmetle ilişkilendirildiği belirtildi.

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ZAMAN KAVRAMI İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Daily Star'ın haberinde Kuran- Kerim'de kıyamet alâmetlerine geçen ayetlerde yer alan zaman kavramına da değinildi. Zamanın daha hızlı geçmesinin de küçük kıyamet alâmetlerine dikkat çekildiği haberde, zaman kavramı sosyal medya ile ilişkilendirildi.

  • İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, internet ve özellikle sosyal medya kullanımının zamanın akışının daha hızlı olmasına neden olduğu belirtilirken, gazete haberinde, "kıyamet alâmetleri yaklaşıyor" diye uyarıda bulundu.

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