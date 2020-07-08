İngiliz medyasının peşini bırakmadığı konu: Kraliyet ailesinin mücevherlerin değeri açıklandı

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Şükriye Tutkun: İzmir konserimi iptal etti, Beşiktaş üç yıldır paramı ödemiyor İstanbul’da yasaklıyım

Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm konserlerini iptal ettiğini, Beşiktaş Belediyesi'nin üç yıldır verdiği konserlerin ücretlerini ödemediğini ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yasaklı olduğunu açıkladı.