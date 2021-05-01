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Dünya İngiliz parlamenterden Macrona İslamofobi uyarısı
AVRUPA

İngiliz parlamenterden Macron'a İslamofobi uyarısı

İngiliz parlamenter Afzal Khan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mektupta, Fransa'da Müslüman kesimi hedef alan düzenlemelere tepki göstererek, "yasal olarak güçlendirilen" İslamofobi'nin ülkedeki Müslüman nüfusunu yabancılaştırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
İngiliz parlamenterden Macrona İslamofobi uyarısı
Emmanuel Macron

İngiliz parlamenter Afzal Khan, mektupta, bir İngiliz Müslüman parlamenter olarak, "Fransa'da sergilenen ve bazı durumlarda yasal olarak güçlendirilen İslamofobi'den derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Fransız Senatosunun 18 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasını yasaklayan son kararının, Müslümanlara karşı dini nefreti ve "aşağılık İslamofobi'yi" teşvik etme riski taşıdığını vurgulayan Khan, düzenlemeyle ebeveynlerin okul gezilerinde çocuklara eşlik ederken görünür dini semboller takması veya giymesi ile üniversite sınırları içinde ibadet etme ve düğünlerde yabancı bayrakların sergilenmesinin de yasaklandığına dikkat çekti.

Khan, Britanya Müslümanlarına İlişkin Parlamento Grubu olarak 2018'de hazırladıkları raporda, İslamofobi'nin "kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık" olarak tanımlandığına dikkat çekti.

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Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:


"Tehlikeli bir yörüngede olduğundan endişe ediyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi raporunda, Müslümanlara yönelik şüphe, ayrımcılık ve açık nefretin "salgın boyutlarına" ulaştığı tespiti yapıldığına işaret eden Khan, "Fransa'nın büyük Müslüman nüfusunu yabancılaştırma riski taşıyan tehlikeli bir yörüngede olduğundan endişe ediyorum." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin dini özgürlükleri içeren 18. maddesine de değinen Khan, "Başörtüsünün yasaklanması, Fransa'nın 4 milyonluk Müslüman nüfusunun insan haklarını ve özgürlüklerini tamamen baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Khan, hem Fransa hem de İngiltere'nin zengin çeşitlilikleriyle gurur duyması gerektiğini aktararak, Macron'dan "özgürlük, eşitlikçi, kardeşlik" ruhuyla tüm Fransız vatandaşları için özgürlük ve eşitliği sağlaması için ülkedeki İslamofobi sorunuyla ilgilenmesini istedi.

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