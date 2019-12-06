İngiliz sunucudan Greta'ya tepki: Kapa çeneni ve okula dön

İklim değişikliği karşıtı eylemleriyle küresel çapta gündeme gelen iklim aktivisti 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'i hedefine alan isimlere bir yenisi daha eklendi.

İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, ‘deli ve tehlikeli’ diye nitelediği Greta’ya “Kapa çeneni ve okula dön” diye seslendi.

Sputnik'in haberine göre; Clarkson, birkaç gün önce İngiliz Independent gazetesine verdiği röportajda da Greta için ‘budala aptal’ yorumu yapmıştı.

Huysuz İsveçli

Greta’nın ‘çocukluğunun ve hayallerinin çalındığına’ dair ABD’deki İklim Zirvesi’nde yaptığı duygusal konuşmayı de eleştiren Clarkson, genç kızı “etrafta koşturup ‘hepimiz öleceğiz’ naraları atan huysuz İsveçli” diye nitelemişti.

Greta'nın çevreye daha az zarar veren seyahat tercihlerini de diline dolayan sunucu, "Yelkenliyle okyanus aşarak bir şey başarılamaz" dedi.

Uzun bir süre küresel ısınmaya dair tüm bilimsel verilere karşı çıkan Jeremy Clarkson, Asya’nın güneydoğusunda yaptığı çekimlerin ardından fikrini değiştirdiğini söylemişti.

‘Top Gear’ adlı programıyla tanınan Jeremy Clarkson yapımcısıyla kavga etmesinin ardından 2015 yılında çalıştığı BBC’den kovulmuştu.