Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İngiliz The Timestan Macron yorumu Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor
AVRUPA

İngiliz The Times'tan Macron yorumu: Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından gerçekleştirdiği ziyaret dünya basınında tartışılmaya devam ediliyor. Macron'un ziyaret sırasında sömürgeci lider gibi davranması tepki çekerken, İngiliz The Times gazetesinden çarpıcı bir yorum geldi. "Emmanuel Macron jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor" başlıklı yazıda, Fransız liderin ülkesinde 18 ay boyunca protesto ve koronavirüs salgını yaşanmamış gibi davrandığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştirdiği ziyaret hafızalara kazındı.

Macron'un gülümseyen tavırları ve sömürgeci bir lider gibi yaptığı açıklamalar hem Lübnan'da hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

İngiliz The Times yazarı Charles Bremner, Macron'un son ziyareti ile ilgili yaptığı analizde, "Emmanuel Macron jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Beyrut ziyaretinin ardından Macron'un yaz tatili yaptığını hatırlatan Bremner, "Macron, ülkesinde 18 ay süren protestolar ve ardından da yaşanan salgın hastalıktan sonra Akdeniz'deki yaz tatilini 'genç bir lider' imajını canlandırmak için kullanıyor" yorumunda bulundu.

FRANSIZ LİDERİN ZİYARETİ TEPKİ ÇEKTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Lübnan ziyaretinde ülkeden Fransız sömürgesiymiş gibi rejim değişikliğinden bahsetmesine tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, Macron’un tutumunun arkasında ‘sömürge zihniyetinin’ yattığını söyledi. Filistinli tarihçi Beşir Nafi, “Sömürge zamanları geçti. Ancak Macron’un zihninde devam ediyor” diye konuştu.

EMPERYALİST YANINI FRENLEYEMİYOR!

İngiltere'de yaşayan Filistinli tarihçi Beşir Nafi, Twitter hesabında Macron'un ziyareti hakkında "Fransa, bir süredir Emmanuel Macron gibi emperyalist yanını frenleyemeyen bir cumhurbaşkanı görmemişti" ifadelerini kullandı. Nafi, "Adam (Macron), utanmadan Lübnan siyasi hayatı için yeni bir döneme girmekten bahsediyor.

Macron'a tepki çığ gibi: Sömürgeci
DÜNYA
Macron'a tepki çığ gibi: Sömürgeci

Türkiye olarak açık çek verdik: Mersin Limanı teklifi
DÜNYA
Türkiye olarak açık çek verdik: Mersin Limanı teklifi

Macron: Lübnan'ın iç işlerine karışmak zorundayız
DÜNYA
Macron: Lübnan'ın iç işlerine karışmak zorundayız
Abone Ol Google News
Hükümdar değil hükümran

Hükümdar değil hükümran

II. Mahmud Han, neden 'Gavur Padişah' olarak anıldı?
İstanbullu dikkat

İstanbullu dikkat

​Meteroloji uyardı; Aniden yağmur bastırabilir.
Yerli otodafiyat açıklaması!

Yerli otoda
fiyat açıklaması!

​25 bin dolardan satışa çıkarılacağı iddia edilmişti.

'Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor'
'Ölülere, kedilere ve köpeklere' gidiyor

'Ölülere, kedilere ve köpeklere' gidiyor

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç seçim açıklaması.
Fiyatı belli oldu

Fiyatı belli oldu

Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısıyla ilgili önemli haber.

Hayallerine <br>COVID engel oldu<br>

Hayallerine
COVID engel oldu

​Maça çıkamadan Devler Ligi'nden elendiler.
Yakınları çekinince<br>kucağında taşıdı

Yakınları çekinince
kucağında taşıdı

​Sağlık çalışanından takdir toplayan hareket.
10 günde<br>üçüncü saldırı!

10 günde
üçüncü saldırı!

Kurşunların müşterilere isabet etmemesi faciayı önledi.
Ege'de hesap ver

Ege'de hesap ver

​Savaş durumunda TSK'nın ilk hedefi 'adalar' olacak.
Okullar kademeli açılacak

Okullar kademeli açılacak

​Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği tarih belli oldu.
Erbakan'ın kardeşi <br>Kemalettin Erbakan vefat etti

Erbakan'ın kardeşi
Kemalettin Erbakan vefat etti

Yarın Merkezefendi'deki aile kabristanına defnedilecek.
Ekonomiye milli model getirdik

Ekonomiye milli model getirdik

​Krizle değil, lobilerle uğraşıyoruz...
Seri üretim<br>2 hafta içinde

Seri üretim
2 hafta içinde

​Batı, Rusya'nın duyurduğu aşıya burun kıvırdı.
Riyad Keşmir’i gözden çıkardı

Riyad Keşmir’i gözden çıkardı

​Prens Selman Hindistan'ı tercih etti.
Kim kullanıyor<br>acil cevap ver

Kim kullanıyor
acil cevap ver

​TBB'den İstanbul Barosu'na 'gece kulübü' sorusu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.