İngiliz The Times'tan Macron yorumu: Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor

Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştirdiği ziyaret hafızalara kazındı.

Macron'un gülümseyen tavırları ve sömürgeci bir lider gibi yaptığı açıklamalar hem Lübnan'da hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

İngiliz The Times yazarı Charles Bremner, Macron'un son ziyareti ile ilgili yaptığı analizde, "Emmanuel Macron jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Beyrut ziyaretinin ardından Macron'un yaz tatili yaptığını hatırlatan Bremner, "Macron, ülkesinde 18 ay süren protestolar ve ardından da yaşanan salgın hastalıktan sonra Akdeniz'deki yaz tatilini 'genç bir lider' imajını canlandırmak için kullanıyor" yorumunda bulundu.

#Beyrut patlaması Paris'te olsaydı? pic.twitter.com/IlVbYoov3B — gzt (@gztcom) August 12, 2020

FRANSIZ LİDERİN ZİYARETİ TEPKİ ÇEKTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Lübnan ziyaretinde ülkeden Fransız sömürgesiymiş gibi rejim değişikliğinden bahsetmesine tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, Macron’un tutumunun arkasında ‘sömürge zihniyetinin’ yattığını söyledi. Filistinli tarihçi Beşir Nafi, “Sömürge zamanları geçti. Ancak Macron’un zihninde devam ediyor” diye konuştu.

EMPERYALİST YANINI FRENLEYEMİYOR!

İngiltere'de yaşayan Filistinli tarihçi Beşir Nafi, Twitter hesabında Macron'un ziyareti hakkında "Fransa, bir süredir Emmanuel Macron gibi emperyalist yanını frenleyemeyen bir cumhurbaşkanı görmemişti" ifadelerini kullandı. Nafi, "Adam (Macron), utanmadan Lübnan siyasi hayatı için yeni bir döneme girmekten bahsediyor.

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