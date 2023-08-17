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İngilizler adını koydu: Hakan Fidan faktörü

Son dönemde dünya siyasetinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye ile ilgili İngiltere'den dikkat çeken bir analiz geldi. Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesi 'Hakan Fidan faktörü'ne dikkat çekti ve AB'ye Türkiye çağrısında bulundu.

09:10 . 17/08/2023 Perşembe
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ediyor.


Ukrayna savaşında oynadığı arabulucu rol ve NATO zirvesinde attığı adımlar ile Türkiye dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.


Türkiye'nin dünya sahnesinde izleyeceği politikayı mercek altına alan Middle East Eye, dikkat çeken bir makale yayınladı.


Manşetinden 'AB neden Türkiye'nin dışişleri bakanını Gymnich toplantısına davet etmeli?' sorusunu soran MEE, Ankara'nın artan önemine vurgu yaptı.


'Ankara'nın artan jeopolitik önemi ve bölgesel çatışmalarda arabuluculuk yapma konusundaki benzersiz yeteneği, onu Avrupa için kilit bir stratejik ortak haline getiriyor' diyen MEE, kritik AB toplantısının 2 hafta içinde İspanya'nın Toledo kentinde yapılacağını hatırlattı ve toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da davet edilmesi gerektiğini savundu.


Bu toplantıların gayri resmi ortamının jeopolitik gelişmeler ve AB'nin stratejik dış politika öncelikleri ve ortak yaklaşımları hakkında samimi ve açık tartışmalar yapmak için mükemmel bir ortam yarattığının altının çizildiği yazıda şu ifadelere yer verildi;


'Tartışılan konulara bağlı olarak, bu toplantılara genellikle AB üyesi olmayan ülkelerin dışişleri bakanları da davet edilir. Bir Türk dışişleri bakanı en son 2019'un ilk yarısında Romanya'nın AB dönem başkanlığı sırasında Gymnich toplantısına davet edilmişti.'


AB Dışişleri Bakanları Gayri resmî Toplantısı ismini bu formattaki toplantıların ilkinin yapıldığı Almanya’daki Gymnich Şatosu'ndan alıyor ve her dönem başkanlığında bir kere bu gayri resmî toplantı Dışişleri Bakanları arasında düzenleniyor.


Fidan faktörü: Türkiye'nin rolünü güçlendirecek


'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana , jeopolitik manzara büyük ölçüde değişti' diyen MEE, 'Fidan faktörü'ne dikkat çekti.


Yazıda 'Mevcut konjonktürde AB dışişleri bakanlarının, Karadeniz Tahıl Girişimi'nde benzersiz ve kritik bir rol oynayan bir ülkenin dışişleri bakanıyla neden görüş alışverişinde bulunmak istemediklerini açıklamak zor' ifadelerine yer verildi.


Türkiye'nin AB'nin önemli bir stratejik ortağı olduğuna vurgu yapan MEE 'Ankara'nın önemli bir jeopolitik oyuncu olarak rolü emin adımlarla artmaktadır' dedi.


Fidan'ın oynadığı role dikkat çeken MEE, 'Türkiye dışişleri bakanlığının başına yeni atanan Hakan Fidan ile bu rol daha da güçlendirilecek ve genişletilecektir' dedi.


Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmadan önce MİT'in başında olduğunu hatırlatan MEE, Fidan için 'Erdoğan'ın yakın sırdaşı' yorumunda bulundu.


'AB Türkiye ile çalışmaya mecbur'


Fidan'ın toplantıya devam edilmesinin AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in girişimlerine rağmen başarısız olduğunu belirten MEE şu değerlendirmede bulundu;


'Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkinin gelişme şekli ve biçimi ne olursa olsun, AB ve Türkiye birbirleriyle çalışmaya devam etmeye daha da mecburdur'


Yazının sonunda ise AB'ye şu çağrı yapıldı; 'davetiye göndermek için hala geç değil'


#Hakan Fidan
#AB
#Türkiye
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