Dünya İngiltere 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
AVRUPA

İngiltere 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de termometreler 39 santigrat dereceyi gördü.

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Haber Merkezi AA
İngiltere 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
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İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 39.1 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.

Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geliyor: Termometreler 45 dereceyi görecek
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Gelecek hafta sonuna doğru sıcak hava dalgasının Türkiye'de etkili olacağı bildirildi.<br><br>
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Önümüzdeki cuma ve cumartesi günü sıcaklıklarda yükselme beklendiğini açıklandı.
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Verilere göre cuma ve cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık 34-35 dereceye yükselecek.
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Ege Bölgesi de aşırı sıcaklardan etkilenecek. Bölgede cuma ve cumartesi günü sıcaklık, 40 dereceye çıkıp 45 dereceyi bulabilir.<br><br>
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SICAKLIK ÖNCESİ KUVVETLİ RÜZGAR<br><br>Kavurucu sıcaklar gelmeden önce, hafta başında kısa süreli şiddetli rüzgarlar olacak.<br><br>İstanbul’da poyrazın hızı 45 kilometreye ulaşacak. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Marmara Denizi'nde de poyrazın hızı 60 kilometreyi bulacak.
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EGE'DE ORMAN YANGINI TEHLİKESİ<br><br>Ege Bölgesi rüzgarlar nedeniyle orman yangını tehlikesi altında. İzmir, Bodrum, Ayvalık, Çeşme boyunca rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacak. Ege Bölgesi'nde orman yangını riski mevcut.
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Meteorolojinin internet sitesindeki verilere göre önümüzdeki 5 günlük hava raporu şöyle:
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Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geliyor: Termometreler 45 dereceyi görecek
Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası, Türkiye'de de etkisini gösterecek. Meteorolojinin verilerine göre; gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5-10 derece artacak. Termometreler, Marmara Bölgesinde 35 derece, Ege Bölgesinde ise 45 dereceyi gösterecek.


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