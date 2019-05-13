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Dünya İngiltere, Almanya ve Fransadan ortak İdlib açıklaması
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İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İdlib açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa, Suriye'de 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik rejimin ve Rusya'nın saldılarını kınayarak operasyonlara son verilmesini istedi.

Haber Merkezi AA
Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki saldırıları Ramazan ayında da sürüyor.
Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki saldırıları Ramazan ayında da sürüyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yönelik rejim ve müttefiklerinin saldırısına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Saldırılardan endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırılarının, varil bombası kullanımının, okul ve sağlık tesisleri gibi sivil altyapının hedef alınmasının, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

"Bunları en güçlü şekilde kınıyoruz." denilen açıklamada, güvenliklerinin sağlanması için bu yerlerin koordinatları iletilmesine rağmen süren saldırıların endişe verici olduğu kaydedildi.

BM'nin terör örgütleri listesinde yer alan grupların da saldırılarını arttırdığı ve bunların bölgedeki varlığının, hala endişe kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak Suriye rejimi ve destekçilerinin bölgede yaşayan milyonlarca sivile yönelik saldırılarının terörle mücadeleyle bir ilgisi yok. (Saldırılar) Acımasız bir yeniden ele geçirmeyi gerçekleştirmekle ilgili." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdiğine ve halkı göçe zorladığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu nedenle, tüm taraflardan bölgede saldırılardan kaçınmasını ve İdlib'de gerginliğin azaltılmasına dönük taahhütlerine uymasını istiyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin, ekimde İstanbul'da bir araya gelerek, İdlib'de ateşkesin sürdürülmesi için karar aldığı hatırlatıldı ve bunun, sivillerin korunmasını ve gerekli yardımların engelsiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması için çok önemli olduğu vurgulandı.

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"İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'de Kazakistan'daki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'inci toplantı sırasında yoğunlaştı.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 126 sivilin yaşamını yitirdiğini, 325'den fazla sivilin yaralandığını belirtti.

  • Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göçe devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.
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