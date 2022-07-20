İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.
İngiltere'yi Avrupa Birliğinden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.
- Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.
Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
'HASTA LA VİSTA BABY' NE DEMEK?
Boris Johnson veda konuşmasını Arnold Schwarzenegger’in ‘Terminatör-2’ filmindeki ünlü ‘‘Hasta-la vista, baby’’ repliğiyle bitirdi. 1991 yapımı "Terminatör 2: Kıyamet Günü" filminde Arnold Schwarzenegger'den ödünç alınan replik, kendi tarafındaki birçok kişiden alkış aldı. Peki, Hasta-la vista baby ne demek? Boris Johnson neden “Hasta la vista baby” dedi? İşte Terminatör-2 filminin ünlü repliğinin anlamı…
Hasta-la vista baby "sonra görüşürüz" olarak çevriliyor.