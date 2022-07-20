Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnsonın veda konuşması gündem oldu Hasta la vista baby
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi. Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Boris Johnsonın veda konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.

İngiltere'yi Avrupa Birliğinden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.

AA
  • Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

'HASTA LA VİSTA BABY' NE DEMEK?

Boris Johnson veda konuşmasını Arnold Schwarzenegger’in ‘Terminatör-2’ filmindeki ünlü ‘‘Hasta-la vista, baby’’ repliğiyle bitirdi. 1991 yapımı "Terminatör 2: Kıyamet Günü" filminde Arnold Schwarzenegger'den ödünç alınan replik, kendi tarafındaki birçok kişiden alkış aldı. Peki, Hasta-la vista baby ne demek? Boris Johnson neden “Hasta la vista baby” dedi? İşte Terminatör-2 filminin ünlü repliğinin anlamı…

Hasta-la vista baby "sonra görüşürüz" olarak çevriliyor.

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