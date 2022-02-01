Dünya İngiltere Başbakanı Johnson Ukraynayı ziyaret edecek
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İngiltere Başbakanı Johnson Ukrayna'yı ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın sınırlarına asker konuşlandırdığı Ukrayna'yı ziyaret ederek destek gösterisinde bulunacak. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson bugün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnson Ukraynayı ziyaret edecek
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın sınırlarına asker konuşlandırdığı Ukrayna'yı ziyaret ederek destek gösterisinde bulunacak.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson bugün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Ziyarette Johnson, Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek amacıyla 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği de açıklayacak.

İNGİLTERE UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEK

Ziyaret öncesi değerlendirmede bulunan Boris Johnson, "Nasıl yönetildiklerini belirlemek her Ukraynalının hakkı. Bir dost ve demokratik bir ortak olarak İngiltere, Ukrayna'yı yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini korumaya devam edecek." dedi.

İngeltere Başbakanı Johnson, Rusya'yı diplomatik bir çözüm bulmak ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için geri adım atmaya ve diyaloga çağırdı.

Ziyarette Johnson'a Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın eşlik etmesi bekleniyordu. Ancak Truss, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde kendini izole ettiğini duyurdu.

Ziyaret öncesi Truss, hükümete Rusya'ya karşı sert yaptırım yetkisi veren bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Truss, böylece Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla sınır ihlali yapması halinde Moskova için stratejik öneme sahip sektörlerde iş yapan herhangi bir şirkete yaptırım uygulayabileceklerini duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da yönetimi devirerek kendine yakın bir rejim kurma planı yaptığını duyuran İngiltere, Kiev'e antitank silahları göndermişti.

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