İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı dertte: Parti skandalına ilişkin rapor açıklandı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, geçen yıl yoğun Covid-19 kısıtlamalarının yaşandığı bir dönemde Downing Street'teki konutunda düzenlediği etkinlikler nedeniyle zor günler yaşıyor.
Parti skandalına ilişkin yapılan soruşturmanın ardından yayımlanan raporda, etkinliğin izinsiz olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, "Başbakanlık Ofisi'nde liderlik ve sağduyu eksikliğini gösteriyor" denildi.
Halkın sıkı coronavirüs kurallarına uymak zorunda olduğu bir dönemde ofisinde parti yapmakla eleştirilen Johnsonın en son Haziran 2020'de karantina sürerken doğum günü partisi yaptığı öne sürülmüştü. Son ifşaatla birlikte, Başbakanlık