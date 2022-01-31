İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı dertte: Parti skandalına ilişkin rapor açıklandı

Yunan milletvekili: Türkler etrafımızı sardı farkına değil misiniz? Erdoğan komşularımızla anlaşmalar yapıyor

Yunan milletvekili katıldığı TV programında Türkiye'nin Balkanlarda yürüttüğü diplomasiyi 'tehdit' olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ile yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Yunan vekil “Türkler etrafımızı sardı. Ege'de Bayraktar SİHA'lar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafale savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstten ise Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız” diye konuştu.



