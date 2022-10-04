Dünya İngiltere Başbakanı Liz Truss Ben büyük bir siyonistim
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim

İngiltere Başbakanı Liz Truss CFI etkinliğinde yaptığı konuşmasında kendisini en büyük Siyonist olarak tanımladı. İsrail ile ilişkilerin kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade eden Truss, "Büyük bir İsrail destekçisiyim" dedi.

Abone Ol Google News
Emre Ün Yeni Şafak
İngiltere Başbakanı Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim
Liz Truss

İsrail Muhafazakar Dostları etkinliğine katılan İngiltere Başbakanı Liz Truss, İngiltere ve İsrail arasında ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasında aynı zamanda kendisinin büyük bir İsrail destekçisi olduğunu vurguladı.

"BÜYÜK BİR SİYONİSTİM"

Başbakan Truss, "Sizin Başbakan'ınız olarak ilk kez bir CFI (İsrail'in Muhafazakar Dostları) etkinliğinde olmaktan çok memnunum. Bildiğiniz üzere ben büyük bir Siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim. Ve Birleşik Krallık-İsrail ilişkilerini güçlendirebileceğimizi biliyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim
OYNAT 00:24
İngiltere Başbakanı Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim
İngiltere Başbakanı Liz Truss CFI etkinliğinde yaptığı konuşmasında kendisini en büyük Siyonist olarak tanımladı. İsrail ile ilişkilerin kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade eden Truss, 'Büyük bir İsrail destekçisiyim' dedi.


Yerli otomobil TOGG yollarda

Yerli otomobil TOGG yollarda

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
Adalet Bakanı Bozdağdan Kılıçdaroğluna başörtüsü tepkisi: Bu bir seçim stratejisi

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.

Uzmanlardan uyarı: Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın.

​20 günlük çocuğunun annesini başını duvara vurarak öldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Mazluma yardımda bir numarayız. Amerika batı falan değil, 1 numara biziz. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitim, seminer ve çevrim içi etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildiren Erbaş, "Ülkemizin 450 kadar noktasında aile ve dini rehberlik bürolarımızda görev yapan hoca hanım vaizelerimiz, ailelerimizin yaşadığı problemleri, yaptıkları irşat faaliyetleriyle çözmeye gayret ediyorlar. Her bir büromuz bir irşat merkezi olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.