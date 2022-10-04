İngiltere Başbakanı Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim

İsrail Muhafazakar Dostları etkinliğine katılan İngiltere Başbakanı Liz Truss, İngiltere ve İsrail arasında ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasında aynı zamanda kendisinin büyük bir İsrail destekçisi olduğunu vurguladı.

"BÜYÜK BİR SİYONİSTİM"

Başbakan Truss, "Sizin Başbakan'ınız olarak ilk kez bir CFI (İsrail'in Muhafazakar Dostları) etkinliğinde olmaktan çok memnunum. Bildiğiniz üzere ben büyük bir Siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim. Ve Birleşik Krallık-İsrail ilişkilerini güçlendirebileceğimizi biliyorum" dedi.