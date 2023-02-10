|
Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için yardım malzemesi paketledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, UCL Türk Öğrenci Birliğinin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyasına katılarak öğrencilerin yardım malzemesini paketlemesine yardım etti.

19:48 . 10/02/2023 Cuma
AA
İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için öğrencilerle yardım malzemesi paketledi

İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için öğrencilerle yardım malzemesi paketledi

İngiltere Başbakanı Sunak, University College London (UCL) Türk Öğrenci Birliğinin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyasına katılarak öğrencilerin yardım malzemesini paketlemesine yardımcı oldu.


İngiltere medyasında yer alan habere göre Sunak, UCL'de öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasına katılmak için üniversiteye giderek Türk Öğrenci Birliği üyeleriyle bir araya geldi.


Öğrencilerin yardım malzemelerini tasnif etmesi ve paketlemesine yardım eden Sunak, şapka, atkı ve battaniye bağışı da yaptı.


Çalışmalarla ilgili övgüde bulunan Sunak,
"Türkiye'de insanlar bu korkunç trajediden etkilendi. Yaşanan trajedinin boyutlarını anlamak gerçekten çok zor. Bir baba olarak çocuklarını enkazdan çıkarmaya çalışan aileleri izlemek gerçekten yürek parçalıyor. Türkiye'ye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız."
diye konuştu.

200 koli yardım malzemesi toplandı

UCL Türk Öğrenci Birliği Başkanı Eda Yıldırımkaya da kampanya kapsamında 200 koli yardım malzemesi topladıklarını ifade ederek,
"Başbakan da bize çok iyi kalitede bereler, battaniyeler ve eldivenler bağışladı. Eminim ki birilerini sıcak ve güvende tutacaktır. Ayrıca bizi yaptıklarımızdan dolayı da tebrik etti."
dedi.

Öğrenci Togay Ata Gökalp de Başbakan Sunak'ın ziyaretinin moral verici olduğunu belirterek,
"Bizi daha fazlasını yapmaya teşvik etti."
değerlendirmesini yaptı.

İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli göndererek Türkiye ve Suriye'ye 5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını açıklamıştı.


#Deprem
#İngiltere Başbakanı
#Rishi Sunak
2 saat önce
default-profile-img
İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için yardım malzemesi paketledi
Karaman'a getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
Katar'dan depremzedelere 14 milyon dolarlık destek
Azerbaycan’ın en büyük holdinginden Türkiye’ye 1 milyon dolarlık bağış
Enkaz altından çıkan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj
Depremde yıkılan apartmanının sahibi yurt dışına kaçtı: Kılıçdaroğlu ile resmi ortaya çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.