İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için yardım malzemesi paketledi

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İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için öğrencilerle yardım malzemesi paketledi
İngiltere Başbakanı Sunak, University College London (UCL) Türk Öğrenci Birliğinin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyasına katılarak öğrencilerin yardım malzemesini paketlemesine yardımcı oldu.
İngiltere medyasında yer alan habere göre Sunak, UCL'de öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasına katılmak için üniversiteye giderek Türk Öğrenci Birliği üyeleriyle bir araya geldi.
Öğrencilerin yardım malzemelerini tasnif etmesi ve paketlemesine yardım eden Sunak, şapka, atkı ve battaniye bağışı da yaptı.
İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli göndererek Türkiye ve Suriye'ye 5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını açıklamıştı.